Пока вы спали: конфликт США и Китая и возвращение распродаж

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Фото: ТАСС ТАСС

США и Китай оказались в полушаге от конфликта из-за Тайваня

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Планы спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань вызвали резкую реакцию Китая, расценившего такой визит как покушение на территориальную целостность и пообещавшего принять «действенные меры для решительного пресечения любых форм внешнего вмешательства». Об этом пишет «Коммерсант».

На фоне обострения ситуации в Тайване прошли учения противовоздушной обороны. А Вашингтон, оказавшийся в полушаге от конфликта, сообщил о переносе визита Пелоси. Поводом стал положительный тест на коронавирус, который сдала спикер Палаты представителей Конгресса США.

Эксперты оценили решение ЕС резко порвать связи с Москвой

Европа, до этого руководствовавшаяся прагматической позицией, начала резко обрубать связи с Россией, согласовывая уже шестой пакет санкций. При этом запрет на импорт российских товаров и ресурсов бьет в первую очередь по европейской экономике. Почему страны ЕС решились на такие действия, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что Европа сейчас списывает свои ошибки на Россию и находится под очень сильным давлением США. Также европейским странам больше не надо «играть в партнерство» и закрывать глаза на вызывавшие их раздражение действия Москвы из-за опасения потерять выгодные экономические контракты. В случае дальнейшего развития ситуации в таком русле ЕС будет все больше превращаться в придаток США, констатировали они.

Австралия ввела санкции против «Газпрома»

Власти Австралии объявили о введении санкций против топливно-энергетических компаний России, в том числе «Газпрома» и «Транснефти». Об этом пишут «Известия».

Российские торговые сети вернули распродажи

На фоне роста курса рубля и падения спроса в российские магазины постепенно возвращаются распродажи и акции. За последнюю неделю сеть «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила линейку товаров, на которые распространяются скидки, сообщает газета «Известия».

Также стимулирующие акции на товары запустили МТС и «Мегафон». К снижению цен готов и продуктовый ретейл, компании X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» (включает «Дикси») направили партнерам письма с предложениями о снижении закупочных цен.

США потратили на обучение ВСУ полмиллиарда долларов

Вашингтон в период с 2015 по 2020 год направил на обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов. Об этом со ссылкой на перечень проектов международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию на Украине, пишут «Известия».