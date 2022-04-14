На Украине раскрыли истинные планы Зеленского по обмену Медведчука

По его словам, задержание Медведчука киевские власти согласовали с зарубежными спецслужбами.

«Зеленский говорил об обмене Медведчука не ради украинских пленных, которые его вообще не волнуют, а для того, чтобы обменять на иностранных военных, в том числе крупного ранга, засевших в Мариуполе», — сказал Журавко.

О задержании Медведчука сообщил президент Украины Владимир Зеленский — он опубликовал фотографию политика в наручниках. Позднее глава государства предложил обменять председателя политсовета ОПЗЖ на попавших в плен украинских солдат. В МВД Украины не согласились с Зеленским и сообщили, что перед обменом из политика необходимо «выбить показания».

На Украине активно обсуждают сценарий обмена пойманного оппозиционного политика Виктора Медведчука на тысячу украинских военных, сдавшихся в плен в Мариуполе. Возможную передачу одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» допустил сам Владимир Зеленский. В МВД Украины уже поспорили с президентом, призвав сначала «выбить показания» и осудить политика, а только потом передавать России. При этом в Москве о готовности обменять Медведчука на пленных пока не заявляют. Ждать ли передачи украинского оппозиционера России — в материале «Газеты.Ru».

Что известно об аресте

Первые официальные сообщения о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука появились на Украине вечером 12 апреля. Вначале об аресте политика заявил украинский президент Владимир Зеленский, опубликовав его фото в наручниках в соцсетях, а затем эту информацию подтвердили и в СБУ.

Как отметил президент Украины, Медведчук в конце февраля сбежал из-под домашнего ареста в Киеве и 48 дней скрывался на территории страны. По его словам, политика задержали при попытке покинуть пределы государства, что он якобы попытался сделать в военной форме украинской армии.

«Предлагаю Российской Федерации обменять [Медведчука] на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», — отметил Зеленский, добавив, что раз Медведчук надел военную форму, то он вполне подпадает под законы военного времени.

Что касается заявления СБУ, то в ведомстве указали, что задержание политика удалось провести благодаря «молниеносной и опасной многоуровневой спецоперации». По словам главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, Медведчук был арестован по поручению президента и теперь не сможет уйти от наказания за свои преступления — в том числе за многолетнюю «работу на Россию».

При этом предложение Зеленского по обмену оппозиционного политика в СБУ комментировать не стали, но на него ответили в МВД Украины. Так, советник ведомства Вадим Денисенко считает, что такое решение было бы преждевременным в нынешней ситуации.

«Было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания. <...> Как максимум <...> провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять», — подчеркнул представитель МВД.

Кого хочет обменять Киев

Официально украинские власти пока не предоставили информации, как может выглядеть обмен Медведчука в текущей ситуации.

Однако в СМИ активно обсуждается сценарий с желанием Киева отдать оппозиционного политика в обмен на свыше 1 тыс. украинских солдат, которые сдались в плен российской армии в Мариуполе.

Эту версию поддерживают и ряд политиков. К примеру, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник отметил, что Медведчука могли захватить еще в конце февраля или начале марта и ждать удобного момента для предложения обмена.

«Одет в украинский камуфляж, явно не с его плеча. Значит, его одежда имела совсем не «товарный вид», нужно было переодеть. Натянули, что было под рукой у силовиков... камуфляж, конечно. Ну, и вот подошел момент предъявить. Почему сейчас — информационно забить позор от сдачи Мариуполя», — считает представитель ЛНР.

В то же время бывший коллега Медведчука по партии ОПЗЖ, лишенный мандата и уехавший в Москву украинский депутат Илья Кива также не исключает, что обмен может касаться военных, которые сдались в плен в Мариуполе. Однако, по его мнению, это может затронуть не украинских солдат, а британских наемников.

«Неожиданный приезд [премьера Великобритании Бориса] Джонсона в Киев также мог быть связан и с обговариванием вариантов спасения граждан Великобритании, находящихся в Мариуполе. Вчера в Англии вышла про этих «вояк» в плену статья, а, значит, будет запрос в обществе об их спасении. Джонсону нужен подвиг — под ним шатается кресло. А вечером мы вдруг слышим о задержании Медведчука — лидера «пророссийской» партии, который мог уже давно находиться в заложниках СБУ — как «джокер» в рукаве, ждущий своего хода и молниеносное предложение Зеленского об обмене», — добавил экс-депутат.

Есть ли шанс на обмен

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты скептически воспринимают возможность обмена одного Медведчука на множество украинских военных. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что сам по себе обмен потенциально возможен, но тут необходимо желание России и согласие самого политика.

«Фигура Медведчука важна с точки зрения внутриполитической украинской ситуации, поскольку она сегодня ассоциируется с предательством и сдачей национальных интересов государства.



Однако вряд ли стоит переоценивать фигуру Медведчука с точки зрения российских интересов. Как часть какого-то большого обмена его поменять могут. К примеру, Медведчук вместе с какими-то военнопленными России в обмен на захваченных в Мариуполе украинских военных.



Так его поменять могут, но обмен только его одного на всех украинских военных вряд ли возможен. На сегодняшний день Медведчук не в фаворе у Кремля, иначе бы они его спасли, эвакуировали или давно бы уже обменяли», — считает эксперт.

С этим отчасти согласен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, Киеву выгоден возможный обмен Медведчука на украинских военных, сдавшихся в плен в Мариуполе, но вряд ли Россия на это пойдет.

«Для России он не совсем чужой человек, поэтому поменять его действительно можно. Однако Москва готова обменять Медведчука на одного-двух военных. В крайнем случае Россия может пойти на обмен политика на троих, но не всех сдавшихся в плен в Мариуполе военных — об этом даже речи идти не может», — резюмировал эксперт.

Что говорят в России

В России пока никаких официальных комментариев относительно возможного обмена Медведчука на пленных солдат не поступало. К примеру, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал вначале проверить достоверность этой информации, а уже затем делать какие-то выводы.

«Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, и такое количество фейков — профессионально или непрофессионально — генерится на Украине с помощью различных помощников, из международных пиар-агентств в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверно», — отметил представитель Кремля.

В то же время заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на информацию по Медведчуку достаточно жестко.

«Отдельные уродцы, именующие себя «украинскими властями», сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, «быстро и справедливо» осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал Медведев в Telegram.

Спецоперация по задержанию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука продолжалась более месяца, заявил в среду глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в эфире телеканала «Рада». По его словам, Медведчука в скором времени ожидает суд.

Это была сложная, небезопасная для многих её участников спецоперация, которая длилась более месяца. Президент дал поручение СБУ, и мы приложили всё усилия, чтобы найти господина Медведчука, — сказал Баканов.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков описал альтернативный сценарий развития ситуации на Украине без начала спецоперации. По его словам, которые передаёт РИА Новости, если бы к идеям главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука прислушались, всего этого можно было избежать.

Представитель Кремля отметил, что политик всегда выступал против войны и против расширения конфликта в Донбассе, однако к его идеям вовремя не прислушались. Песков добавил, что Медведчук являлся сторонником выстраивания взаимовыгодных, партнёрских отношений Киева с Москвой.

Если бы в своё время эти его идеи, идеи его партии учитывались и легли бы в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы, — заключил Песков.

Он также заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому иностранных политиков, которые всегда выступают за свободу слова и против преследования людей по политическим взглядам. По словам Пескова, Медведчук не является гражданином России и не имеет отношения к спецоперации на Украине. Ему неизвестно, хочет ли политик, чтобы Россия участвовала в его освобождении.

Супруга лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее супруга.

Youtube

«Я, Оксана Марченко, жена народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ», – заявила Марченко на своем YouTube-канале.

«Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию», — подчеркнула Марченко.

Она отметила, что ее супруг всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине.

«И вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа», – сказала в своем обращении к Зеленскому Марченко.

Также она обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану. Она отметила, что тот выступает за мирный диалог, и называет себя другом Украины, а также России.

«Говорят, в Турции хороший друг познается в черный день. К нашим с Виктором детям пришел этот черный день. Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, используйте ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа Виктора Медведчука», – сказала она.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении главы политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, в том числе в связи с требованиями об обмене депутата на украинских военнопленных.

«Председатель СК России поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Виктора Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных», - сказано в сообщении СК РФ в Telegram.

Украинские власти занимаются торговлей собственными гражданами. Так на предложение президента страны Владимира Зеленского по обмену главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на пленных ответил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, пишут «Известия».

«Какова природа этого обмена, не очень ясно. У нас могут быть общегуманитарные соображения, которые говорят о том, что надо выручать людей, которых задержали по подозрению в сотрудничестве с Россией», — подчеркнул депутат.

По его словам, непонятно, что за условия, при которых необходимо выдать одного украинца, чтобы получить других граждан. Таким образом власти Украины переловят всех, кто не отдал свой голос вместе с партией Зеленского в Верховной Раде, и «будут менять их на своих военнопленных: одних украинских граждан на других украинских граждан», считает Затулин.

Президент Украины Владимир Зеленский заковал в наручники своего оппонента, и ему придётся отвечать, если с Виктором Медведчуком что-нибудь случится. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Он возмутился, что США вместе с Евросоюзом безмолвствуют, когда речь идёт о «таких вот политических свободах» на Украине.

Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют. Виктор Медведчук известен как инициатор реализации минских договорённостей в рамках парламентского измерения в «нормандском формате». Если бы у него получилось, вряд ли бы сегодня происходили трагические события. Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, который пляшет под дудку США, — написал он.

Он уверен, что именно позиция Медведчука стала причиной, по которой его не поддерживают в Вашингтоне и Брюсселе. А Зеленский, отметил Володин, пытается представить оппозиционера предателем, заковав в наручники. Для него он конкурент номер один.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, схваченный киевскими спецслужбами при попытке бежать из страны, рискует попасть на допрос к американским следователям, пока остается в плену. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в США за «вмешательство» в президентские выборы 2016 года. Как полагают американские власти, Медведчук мог контактировать с политическим консультантом Полом Манафортом, возглавлявшим предвыборный штаб экс-президента Дональда Трампа.

Манафорт ранее оказывал помощь украинским оппозиционным партиям, в том числе Партии регионов и «Оппозиционному блоку». Издание уверено, что из-за этого задержанный политик, имевший связи с данными политическими силами, может оказаться под прицелом расследователей. И Киев не будет препятствовать Вашингтону в возможном допросе, утверждают журналисты.

«На данный момент неясно, будет ли господин Медведчук когда-либо давать показания в суде на Украине или будет ли он допрошен следователями, изучающими российские операции влияния в других местах», — пишет The New York Times.

Официальных заявлений украинских или американских властей относительно допроса политика по делу о «вмешательстве» в выборы пока не было.