Указ Путина об оплате газа в рублях сочли нарушением санкций ЕС

Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Из материала следует, что Еврокомиссия юридически проанализировала документ, после чего представила государствам-членам. Как считают в Брюсселе, указ российского лидера создает «новые правовые обстоятельства» при которых Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. Данный механизм будет нарушать «ограничительные меры» Евросоюза по отношению Центробанку, утверждает источник.

Видео дня

Появление «газового рубля»

23 марта Путин потребовал перевести газовые контракты с недружественными странами в кратчайшие сроки на оплату в рублях. Он объяснил, что такие валюты, как доллар и евро, дискредитировали себя, поэтому Москва больше не может им доверять.

Подробности этого требования стали известны только спустя неделю, 1 апреля. Для оплаты газа через российскую кредитную организацию европейским компаниям придется открыть рублевый счет, на который банк зачислит конвертированную валюту, чтобы перевести поставщику.

Реакция европейских стран

В настоящее время схема действовать не начала, принятие ее европейскими странами по-прежнему под вопросом. В частности, представитель Министерства экономики Германии Анника Айнхорн указала, что немецкие компании будут платить за топливо только в долларах и евро. Она подчеркнула, что Берлин ждет от Москвы новых деталей требований.

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили заявила, что решение Путина о переводе газовых контрактов на рублевый способ оплаты фактически ничего не меняет для европейских компаний. Она указала, что не видит каких-то существенных перемен в процессе, поэтому рисков разрыва контрактов не существует даже в случае, если Россия настоит на вводимом формате.

Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский также не увидел смысла в такой рокировке. По его словам, евро на рубли и так менялись в России — «Газпром» продавал на бирже 80 процентов выручки. В новых условиях на биржу уйдет 100 процентов, но в ЕС не должны будут искать рубли.

При этом Венгрия наиболее конкретно говорит о возможности оплаты по газовым контрактом в рублях, на чем настаивает Москва. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто, передает Reuters.

По его словам, схема, позволяющая платить России за газ в рублях и не нарушающая санкции Евросоюза, существует, и Венгрия может ее использовать для дальнейших расчетов. Дипломат описал способ таким образом: сначала CEE Energy — «дочка» венгерской MVM — платит за газ в евро, а потом Газпромбанк конвертирует их в рубли и переводит в «Газпром экспорт».

Переломный момент в валютной системе

Появление «газового рубля» может ознаменовать собой переломный момент в международной валютной системе. Об этом ранее рассказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин в своей статье для издания «Хуаньцю шибао».

По его словам, после начала спецоперации на Украине и введения западными странами санкций курс рубля к доллару и евро сначала снизился, а потом резко вырос и приблизился к максимальным значениям за полгода. Это свидетельствует о том, что цель США и Евросоюза по быстрому разрушению российской экономики является недостижимой, объяснил эксперт. Он отметил, что ответные защитные меры России осуществлялись по принципу «око за око».

Член Совфеда России Алексей Пушков прокомментировал статью Сюй Полин, отметив, что последствия возможного появления «газового рубля» на фоне антироссийских санкций осознают и на Западе. По его мнению, западные страны хотят не позволить рублю вырваться на европейские, а затем и глобальные финансовые поля.

«У рубля нет курса — только путь»

Ранее российские экспортные компании начали сталкиваться с проблемами при попытке продать валютную выручку на рынке, что необходимо для исполнения текущих нормативов. Об этом со ссылкой на источники в правительстве, Центробанке и крупных промышленных группах, ведущих поставки за рубеж, сообщают «Ведомости».

Доллары и евро не пользуются спросом на бирже по ряду факторов. Во-первых, импортерам в таком количестве они больше не нужны из-за резкого падения поставок товаров, что связано с западными санкциями и, как следствие, проблемами с логистикой.

Во-вторых, сохраняющиеся ограничения на использование валюты (вывод за рубеж, снятие наличных) снижают интерес к ней со стороны других физических и юридических лиц — по сути, она перестала исполнять традиционные функции. Из-за этого экспортерам в отдельные дни удавалось продать не более половины от необходимых 80 процентов выручки.