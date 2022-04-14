Австралия ввела санкции в отношении крупных компаний РФ

Правительство Австралии ввело экономические санкции в отношении 14 российских компаний, предприятий и организаций из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в письме австралийского МВД, распространенном в четверг.
В сообщении ведомства указано, что автономные санкции Австралии вводятся в отношении топливно-энергетических компаний "Газпром", "Газпром нефть" и "Транснефть", российского производителя автомобилей и двигателей "Камаз", группы алмазодобывающих компаний "Алроса", холдинга "Росэлектроника", ПАО "Ростелеком" и "Русгидро", АО "Объединенная судостроительная корпорация", ПО "Севмаш" (входит в состав Объединенную судостроительную корпорацию), российской судоходной компании "Совкомфлот", Новороссийского морского торгового порта, а также страхового общества "Согаз" и центра бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.
К настоящему моменту Австралия ввела санкции против более чем 500 российских и белорусских граждан, включая президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. В отношении широкого ряда крупнейших российских предприятий и организаций были объявлены экономические ограничения, включающие запрет на экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти, и газа, а также запрет на импорт российских энергоносителей, оружия и комплектующих.