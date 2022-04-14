Австралия ввела санкции в отношении крупных компаний РФ

Правительство Австралии ввело экономические санкции в отношении 14 российских компаний, предприятий и организаций из-за ситуации на Украине . Об этом сообщается в письме австралийского МВД, распространенном в четверг.

К настоящему моменту Австралия ввела санкции против более чем 500 российских и белорусских граждан, включая президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. В отношении широкого ряда крупнейших российских предприятий и организаций были объявлены экономические ограничения, включающие запрет на экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти, и газа, а также запрет на импорт российских энергоносителей, оружия и комплектующих.