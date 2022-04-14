Немцев призвали есть меньше мяса для противодействия РФ

Аннен отметил, что никому не запрещает есть мясо, он и сам любит его, однако указал, что большая часть мирового зерна уходит в конечном счете на производство животноводческих кормов. Ограничение в употреблении мяса на 30% способно помочь Европе в освобождении "миллиона гектаров" пахотных земель, считает статс-секретарь. В Европарламенте также призвали прекратить "пропаганду" мяса из-за нехватки кормов. Украина и Россия являются важными производителями зерна, отмечали в ЕП, и ситуация на Украине может привести к нехватке продовольствия в странах, которые зависят от импорта пшеницы.