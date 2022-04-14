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1 час назад

В Германии предложили гражданам есть меньше мяса для противодействия РФ

Газета.Ru

Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен призвал употреблять меньше мяса в связи с продовольственным кризисом из-за ситуации на Украине, политика цитирует РИА "Новости".

Немцев призвали есть меньше мяса для противодействия РФ
Фото: Michael Sohn/APMichael Sohn/AP

Аннен отметил, что никому не запрещает есть мясо, он и сам любит его, однако указал, что большая часть мирового зерна уходит в конечном счете на производство животноводческих кормов. Ограничение в употреблении мяса на 30% способно помочь Европе в освобождении "миллиона гектаров" пахотных земель, считает статс-секретарь. В Европарламенте также призвали прекратить "пропаганду" мяса из-за нехватки кормов. Украина и Россия являются важными производителями зерна, отмечали в ЕП, и ситуация на Украине может привести к нехватке продовольствия в странах, которые зависят от импорта пшеницы.

Ранее к ограничению в употреблении мяса призывал и немецкий министр сельского хозяйства Джем Оздемир. Таким образом, утверждал министр, немцы смогут бороться с Россией, которая якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.

В мире,Нильс Аннен,Европарламент,
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