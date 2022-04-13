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48 минут назад

Американцы назвали фатальную ошибку властей в отношении России

Вероника Полынина

Читатели американского издания Breitbart назвали антироссийские санкции фатальной ошибкой руководства США.

Американцы назвали фатальную ошибку властей в отношении России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое мнение они выразили в комментариях к статье о глобальном продовольственном кризисе, который уже ощутили на себе жители Германии.

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Пользователи предположили, что причиной кризиса стал политический курс Соединенных Штатов.

«Санкции против России — одного из главных мировых экспортеров продовольствия, энергоресурсов и многих товаров — это фатальная ошибка высокомерных элит», «Немцы привыкли к хорошей жизни, но она может разрушиться в скором времени… Западные политики наскакивали друг на друга, чтобы поскорей ввести против России санкции, поэтому они знали, на что шли», «Гляньте, мечта либерального мира исполнилась», - написали читатели, подборку комментариев приводит РИА «Новости».

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России уже привели к негативным последствиям для западных стран, которые ввели ограничения. Он отметил увеличение глобальной инфляции. Медведев также подчеркнул, что в Европе, вероятно, начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. По его словам, цены на топливо растут «космическими скоростями».

В мире,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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