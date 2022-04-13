Американцы назвали фатальную ошибку властей в отношении России

«Санкции против России — одного из главных мировых экспортеров продовольствия, энергоресурсов и многих товаров — это фатальная ошибка высокомерных элит», «Немцы привыкли к хорошей жизни, но она может разрушиться в скором времени… Западные политики наскакивали друг на друга, чтобы поскорей ввести против России санкции, поэтому они знали, на что шли», «Гляньте, мечта либерального мира исполнилась», - написали читатели, подборку комментариев приводит РИА «Новости».