Президент Польши выступил за изоляцию России

«Мы видели картину, которую нельзя понять и принять. Разрушенные жилые районы, разбомбленные дома обычных людей. Я сказал президенту Владимиру Зеленскому и другим главам, что это не война, а терроризм. Если кто-то направляет самолеты, солдат бомбить жилые кварталы, убивать гражданских лиц, то это не война, а жестокость, бандитизм и терроризм. Это картина российского нападения на Украину, с которым мы никогда не можем смириться», — заявил Дуда.