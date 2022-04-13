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1 час назад

Президент Польши Дуда выступил за изоляцию России

Елена Прошина

Президент Польши Анджей Дуда выступил против диалога с Россией. Трансляцию его выступления в Киеве, куда он прибыл вместе с главами Литвы, Латвии и Эстонии, вело Польское телевидение, передает «РИА Новости».

Президент Польши выступил за изоляцию России
Фото: EPAEPA

«Мы видели картину, которую нельзя понять и принять. Разрушенные жилые районы, разбомбленные дома обычных людей. Я сказал президенту Владимиру Зеленскому и другим главам, что это не война, а терроризм. Если кто-то направляет самолеты, солдат бомбить жилые кварталы, убивать гражданских лиц, то это не война, а жестокость, бандитизм и терроризм. Это картина российского нападения на Украину, с которым мы никогда не можем смириться», — заявил Дуда.

Он добавил, что не собирается вести диалог с теми, кто «нарушает все правила». По мнению Дуды, чтобы «начать нормальный разговор с Россией необходимо заставить ее признать нарушение или «коротко говоря победить».

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Также президент Польши настоял на введении новых санкций и изоляции РФ. Дуда уверен, что «для тех, кто нарушает правила, нет места сегодня среди международного сообщества, которое взаимно признает друг друга».

В мире,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,
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