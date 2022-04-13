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1 час назад

«Пробирался в Приднестровье»: Глава СБУ раскрыл детали задержания Медведчука

Вероника Полынина

Украинский политик, глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук планировал тайно перебраться в Москву через Приднестровье. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Его слова приводит телеграм-канал СБУ.

По словам Баканова, Медведчука задержали на выезде из Киевской области по пути к границе с Приднестровьем. Глава СБУ сообщил, что операция по розыску и задержанию Медведчука продолжалась около месяца.

Как утверждает Баканов, покинуть территорию Украины Медведчуку помогали российские спецслужбы.

«Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем – в Москву», - заявил он.

По его словам, план ФСБ заключался в том, чтобы доставить опального политика под видом украинского военного на границу, затем на лодке переправить в Приднестровье, откуда «эвакуационная группа спецназовцев ФСБ» доставила бы его в Москву.

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Баканов отметил, что Медведчуку помогали подкупленные российскими спецслужбами украинские стражи порядка.

«Теперь Медведчука ждет суд, избрание меры пресечения, а вернее ее подтверждение – содержание под стражей. А потом, я надеюсь, заслуженное наказание», - сказал глава СБУ.

Напомним, СБУ арестовала Виктора Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на военнопленных солдат ВСУ «по правилам военного времени».

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