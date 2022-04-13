«Пробирался в Приднестровье»: Глава СБУ раскрыл детали задержания Медведчука

По словам Баканова, Медведчука задержали на выезде из Киевской области по пути к границе с Приднестровьем. Глава СБУ сообщил, что операция по розыску и задержанию Медведчука продолжалась около месяца.

«Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем – в Москву», - заявил он.

По его словам, план ФСБ заключался в том, чтобы доставить опального политика под видом украинского военного на границу, затем на лодке переправить в Приднестровье, откуда «эвакуационная группа спецназовцев ФСБ» доставила бы его в Москву.