Франция выделит Украине дополнительную военную помощь

Власти Франции выделят Украине дополнительную военную помощь, на которую ранее было потрачено €100 млн ($111 млн). Об этом министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли написала в среду в своем Twitter после встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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"Франция предоставит дополнительные военные мощности в дополнение к уже выделенным €100 миллионам в виде поставок оборудования", - написала Парли.

Она добавила, что этот шаг стал ответом на новые запросы Украины.

Глава Минобороны подчеркнула, что Франция также работала над тем, чтобы высвободить €1,5 млрд в рамках Европейского фонда мира для Украины.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Тогда же он объявил о намерении ЕС выделить дополнительно €500 млн Украине на военное оборудование, позднее это решение было утверждено Советом ЕС.