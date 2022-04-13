Франция выделит Украине дополнительную военную помощь

Власти Франции выделят Украине дополнительную военную помощь, на которую ранее было потрачено €100 млн ($111 млн). Об этом министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли написала в среду в своем Twitter после встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
"Франция предоставит дополнительные военные мощности в дополнение к уже выделенным €100 миллионам в виде поставок оборудования", - написала Парли.
Она добавила, что этот шаг стал ответом на новые запросы Украины.
Глава Минобороны подчеркнула, что Франция также работала над тем, чтобы высвободить €1,5 млрд в рамках Европейского фонда мира для Украины.
На прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Тогда же он объявил о намерении ЕС выделить дополнительно €500 млн Украине на военное оборудование, позднее это решение было утверждено Советом ЕС.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.