Заместитель главы Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев посоветовал киевским властям, желающим обменять главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на пленных, "крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц". Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале в среду.

Медведев написал, что "отдельные уродцы", которые именуют себя "украинскими властями", сообщают, что хотят из Медведчука выбить показания, затем "быстро и справедливо" осудить его, а потом обменять на пленных.

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"Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", - отметил Медведев.

О задержании Медведчука во вторник сообщил президент Украины Владимир Зеленский, разместив в своем Telegram-канале фото похожего на него человека в наручниках. Также он выступил с предложением обменять политика на военнопленных Украины.

Фотографию нужно проверять из-зас большого количества фейков с украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Предполагаемый Виктор Медведчук. Телеграм-канал «Baza»

Украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука задержали на Украине по личному поручению президента Украины Владимира Зеленского. Медведчук был под домашним арестом, откуда бежал после начала спецоперации на Украине. Его защита, впрочем, поясняла, что политик ушел из дома из-за поступающих угроз, а в остальном соблюдал назначенные судом условия. СБУ назвала Медведчука пророссийским предателем.

Медведчук прятался от правоохранительных органов и даже надел для маскировки украинскую военную форму, заявила Служба безопасности Украины.

«Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!», — сообщил глава СБУ Иван Баканов.

СБУ назвала Медведчука «пророссийским политиком», который «годами» работал на Россию. Служба уточнила, что задержала политика по поручению Зеленского.

«Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе», — передал Баканов.

СБУ опубликовала фото Медведчука в военной форме и в наручниках.

Зеленский также опубликовал фотографию, на которой Медведчук или очень похожий на него человек в форме сидит на стуле в наручниках.

«Проведена спецоперация благодаря СБУ! Молодцы! Детали потом», — подписал фото украинский президент.

В Кремле пока проверяют достоверность информации. «Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений. Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, такое количество фейков профессионально или непрофессионально генерится на Украине с помощью различных помощников из международных PR-агентств, в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверным», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кто вы, пане Медведчук

Виктору Медведчуку 66 лет, он родился 7 августа 1954 года в Красноярском крае, где его отец находился в ссылке «за участие в украинской националистической деятельности». В 1960-е семья вернулась на территорию Украинской ССР. Политическую карьеру Медведчук начал в 90-ые.

Успел побывать во главе администрации президента Украины в 2002—2005 годах, вице-спикером Верховной рады Украины в 1998—2000 годах.

Сейчас является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». 20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время военного положения, введенного после начала российской спецоперации, приостановить деятельность 11 политических партий, в том числе ОПЗЖ. 28 марта партия объявила о приостановке работы.

Медведчук — бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и кум президента России Владимира Путина. В 2004 году Путин стал крестным отцом младшей дочери Медведчука.

Путин в 2017 году назвал украинского политика националистом.

«Я считаю, что Виктор Медведчук — украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя патриотом Украины, но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку в Красноярский край, где Медведчук и родился», — говорил Путин.

Медведчук на это возражал, что у Путина «специфическое понимание национализма в Украине».

В чем Медведчука обвиняют на Украине

В мае прошлого года Генпрокуратура Украины обвинила Медведчука в госизмене и нарушении правил ведения войны (часть 1 статьи 111, часть 3 статьи 15 и часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, как уточняла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова). Депутат Украины от фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко уточнял, что в интервью российскому телеканалу RT Медведчук допустил ряд высказываний, «которые можно трактовать как государственную измену».

Кроме того, по версии обвинения, Медведчук передавал российским спецслужбам через находившегося в России однопартийца Тараса Козака данные о местоположении «секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины», его личном составе и боевой подготовке.

Часть обвинения также связана с месторождением «Глубокая» на крымском шельфе Черного моря. Генпрокуратура Украины утверждала, что после того, как контроль над Крымом перешел России, Медведчук вместе с Козаком стали передавать данные о месторождении России.

Также Медведчук проходит подозреваемым по делу о создании организации, которая под видом помощи украинцам в трудоустройстве в России собирала данные о них и вербовала их. По версии следствия, Медведчук и Козак якобы получили «от неустановленных лиц» информацию о новом проекте «Проминь» (укр. — «Луч») и приняли участие в его доработке.

Как следует из нескольких страниц описания проекта, опубликованных СБУ, «Проминь» должен был стать симбиозом агентства по трудоустройству и обучению украинских граждан в РФ, финансового сервиса денежных переводов мигрантов на родину и общественной организации, помогающей украинцам интегрироваться в России. Граждан Украины, которые приезжают в РФ на заработки и учебу, инициаторы проекта называют «ценным ресурсом» не только для рынка труда, но и для «восстановления дружеских отношений» и «решения внутриполитических задач» через консолидацию их на выборах.

Около последнего пункта Медведчук, якобы, рукой приписал «главное». Эту приписку следствие считает госизменой. В информации о проекте также прописано тесное сотрудничество с МВД и ФСБ России, что следствие полагает доказательством связи Медведчука с российскими спецслужбами.

Позже, осенью прошлого года, Медведчука обвинили в заговоре против Украины с целью подорвать энергетическую безопасность страны. По версии СБУ, Медведчук участвовал в контрабанде угля с Донбасса, поставки откуда на Украину запрещены. По версии следствия, в этом политику помогало высшее руководство России. Он, в свою очередь, пояснял, что к энергетическому кризису на Украине привели ошибки власти.

Медведчук подчеркивал, что у следствия нет доказательств, и называл обвинения политически мотивированными. Он считает, что это ответ Киева на то, что политик посмел критиковать действующую власть Украины. В партии Медведчука происходящее описывали как «расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения».

Побег из-под ареста

С мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом по делу о госизмене. В конце февраля, после начала российской спецоперации МВД Украины сообщило, что политик сбежал.

«Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него [отслеживающий перемещения электронный] браслет, и территориальная оборона Киева поговорит с ним по душам», — пообещал министр внутренних дел Антон Геращенко.

Адвокат политика Лариса Чередниченко поясняла, что Медведчук покинул свой дом в Киеве, но остается в городе. По ее словам, Медведчуку поступали угрозы.

«В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности», — сказала она.

В марте украинский суд заочно арестовал Медведчука.

России предлагается обменять лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на военнопленных солдат ВСУ, «по правилам военного времени». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Предлагаю в Российской Федерации обменять этого вашего парня [Виктора Медведчука] на наших ребят в русском плену», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

По мнению украинского лидера, важно, чтобы правоохранительные органы и военные России и Украины рассмотрели возможность обмена.

Он подчеркнул, что Медведчук попадает «под правила военного времени» из-за того, что он был задержан в украинской военной форме. Также Зеленский заявил, что считает циничным со стороны оппозиционера использовать военный камуфляж.

Украинский политик Виктор Медведчук никогда не имел закулисных отношений с Россией, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хорошо известны взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России. Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел", - сказал представитель Кремля.

"Даже если гипотетически это себе представить, то уже наверняка можно было бы понять, что Медведчук покинул бы территорию Украины до начала специальной военной операции. Он этого, как мы видим, не сделал", - обратил внимание Песков.

Он напомнил, что Медведчук является депутатом Рады, "известным украинским оппозиционным политиком, который возглавлял оппозиционную партию, [политиком], имеющим свой взгляд на происходящее на Украине и свою позицию".

"Медведчук всегда был за мир, всегда выступал за мир, выступал против войны, против расширения конфликта в Донбассе. Кстати говоря, если бы в свое время эти его идеи и идеи его партии учитывались в государственной политике Украины, то никакой военной операции не было бы", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков также указал, что РФ и Донбасс, "конечно, очень благодарны Медведчуку за организацию обмена задержанными за последние несколько лет и [за] решение других вопросов гуманитарного характера, чем он занимался". В том числе он этим занимался по прямой просьбе киевских властей, заключил представитель Кремля.

Возможность обмена

Песков заявил, что Медведчук не является гражданином России, и Кремль не знает, хочет ли украинский политик, чтобы Москва участвовала в ситуации вокруг него.

"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, он является иностранным политическим деятелем", - пояснил представитель Кремля, комментируя сообщения о задержании Медведчука.

"Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации", - добавил Песков, говоря о возможности обмена политика на украинских пленных.

Он также заверил, что Москва будет, "несомненно, следить за судьбой Медведчука" и призывает к тому же европейских политиков, "которые так пекутся о свободе слова, говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам".

"Это та самая ситуация и здесь уместно ожидать, что они будут останавливать представителей киевского режима от преследования человека за его политические взгляды. Все, что случилось с Виктором Медведчуком - это яркая иллюстрация того, что на деле представляет из себя киевский режим", - заключил пресс-секретарь.

Песков также обратил внимание, что суд над Медведчуком шел под надуманными предлогами, но тот остался на Украине.

"В отношении Медведчука, как это уже широко известно, проводился судебный процесс. По нашему глубокому убеждению, процесс абсолютно политически мотивированный, под абсолютно надуманными предлогами. Медведчук и тогда не покинул Украину, принял очень непростое решение участвовать в этом судилище", - указал представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы МВД Украины Вадима Денисенко о планах ведомства «выбить показания» из главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщали, что Денисенко в эфире канала «Рада» заявил, что надо «провести максимально быстрый судебный процесс» над Медведчуком, после чего «дать соответствующий срок ему», а потом «выбить из него определённые показания».

«Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», — написала она.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук мог быть задержан более месяца назад. Такой реакцией на информацию о задержании политика поделился член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

По его словам, задержание украинского политика может быть связано с его исчезновением в начале операции. Все это время Медведчук мог находиться в качестве заложника, которого готовились предъявить при удобном случае.

Цеков считает, что на это указывает изможденный внешний вид политика, который мог длительное время подвергаться моральному и физическому воздействию.

«Зеленский без суда уже назвал его изменником и предлагает обменять на украинских военнопленных, то есть фактически обменять гражданина Украины на граждан Украины», — отметил сенатор.

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что задержание лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука было необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе. Медведчук мог находиться в плену у СБУ всё это время, написал политик в своём Telegram-канале.

Знаю точно, что Зеленскому нужен был громкий информационный повод, который перебьёт слив и гибель националистов и морских пехотинцев в Мариуполе, — поделился Кива.

Он уточнил при этом, что достоверной информации по этому инциденту нет.