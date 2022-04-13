На Украине объяснили отказ Зеленского от встречи с президентом Германии

В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили отказ от встречи с лидером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером нерешительностью ФРГ в вопросе России. Об этом сообщают «Известия».

Как заявили в офисе президента Украины, дружественные страны «поддерживают санкции против России, не делая исключения для банков и энергоресурсов». От ФРГ, в частности, ждут эмбарго на импорт российской нефти.

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией», сообщает газета Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве.

По данным издания, поездка Штайнмайера планировалась в среду, 13 апреля — на данный момент, германский президент находится с рабочим визитом в Польше.

«Решение связано с тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел — с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — сообщили источники издания в Киеве.

Кроме того, Штайнмайера «обвиняют» в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2» и формировании дружелюбной политики по отношению к России.

Ранее стало известно, что власти Германии проводят обсуждения по теме целесообразности приглашения премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит «Большой семерки» (G7) из-за того, что страна воздержалась от осуждения действий РФ на Украине.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил во вторник, что в Киеве не захотели, чтобы он приезжал с визитом в ближайшие дни. Он сделал это заявление в эфире немецких телеканалов, находясь в Варшаве.

"Мой польский коллега недавно предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Литвы и Латвии поехали в Киев, чтобы подать сигнал совместной европейской солидарности, - сказал он. - Я был готов, но, по всей видимости, должен принять к сведению, что в Киеве этого не хотели".

Других подробностей глава государства не привел.

Ранее газета Bild сообщила, что в Киеве не захотели принимать Штайнмайера 13 апреля из-за его прошлой политики в отношении России. Не исключалось, что визит может состояться в будущем.

Штайнмайер, который является президентом с 2017 года, а до этого в разные годы дважды был главой МИД, ранее заявлял, что допускал ошибки в выстраивании отношений с Россией. В частности, он утверждал, что ему не стоило поддерживать "Северный поток - 2". С такими заявлениями он выступил сразу на следующий день после обвинений украинского посла в том, что президент якобы до сих пор имеет тесные контакты с представителями РФ.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сожалеет об отказе Киева принимать с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и считает, что такая поездка была бы целесообразной. Об этом заявил в среду на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

"Я сожалею об этом. Мы вместе обсуждали эту поездку, и я считаю, что она была бы целесообразной", - привел слова Бербок представитель МИД.

Отказ Киева принять с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера является оскорблением, выразил мнение член бундестага от Социал-демократической партии Германии Аксель Шефер.

«Отказ Зеленского — это невероятное оскорбление для главы немецкого государства», — заявил Der Spiegel Шефер.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что «возвращение к нормальности с Россией» при президенте Владимире Путине «невозможно», цитирует РИА «Новости».

«Война потребует еще в течение долгого времени нашу поддержку, нашу способность к обороне, нашу готовность нести ношу», — заявил Штайнмайер.

Он также призвал расследовать «российские военные преступления на Украине», чтобы призвать к ответу тех, кто «нес политическую ответственность».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает заявления о совершении военных преступлений на Украине. Таким образом он оценил заявление Международного уголовного суда в Гааге о достаточности «доказательств» о якобы военных преступлениях на территории Украины со стороны России для начала уголовного дела».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Украина разорвала с Россией дипломатические отношения.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что отвечать за украинский кризис и «совершенные военные преступления» должны как военные, так и политические деятели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью политика изданию Spiegel.

«Все, кто ответственен за эти преступления, должны будут отвечать за них (перед судом). Сюда относятся солдаты, сюда относится военное командование. И само собой разумеется, и те, кто несет политическую ответственность», — ответил Штайнмайер на вопрос журналиста, должны ли президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров предстать перед трибуналом в Гааге за якобы совершенные «военные преступления».

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что какая-либо вероятность того, что Владимир Путин окажется на суде по военным преступлениям, отсутствует.

До этого представитель Кремля, комментируя слова президента США Джо Байдена о «военных преступлениях» Путина, заявил, что подобные высказывания непростительны. Он также подчеркнул, что подобные заявления «сужают окно возможностей» для налаживания отношений между странами.

То, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер под давлением Вашингтона начал отрекаться от России, - это жалкое и низкое поведение, заявил в своем Telegram-канале Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента Германии "из-за его тесных связей с Россией". Это сообщили СМИ, позже и Штайнмайер подтвердил, что в Киеве не захотели, чтобы он приезжал с визитом в ближайшие дни. Он сделал это заявление во вторник в эфире немецких телеканалов.

Из-за этого Штайнмайер под давлением Вашингтона начал отрекаться, считает Володин. Он привел ссылку на заявление президента Германии о том, что "возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно".

"Выглядит это настолько жалко и низко, тем более когда это делает глава государства. Как оказалось, несамостоятельного", - оценил Володин.

При этом он отметил, что по-другому и не может быть, если натовские базы находятся на территории Германии.

"США заставляют европейских политиков совершать поступки, после которых у них нет будущего. Как, впрочем, и у Зеленского", - резюмировал председатель Госдумы.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Tagesspiegel.

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«Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло», – утверждал Мельник, передает ТАСС.

Он отметил, что даже проведение военной спецоперации России на Украине «не играет большой роли» в отношении Штайнмайера к России.

Посол посетовал на то, что у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно в свете ее зависимости от поставок из России газа, нефти и угля.

По его словам, частичную ответственность за это несет якобы Штайнмайер, в прошлом работавший руководителем ведомства федерального канцлера и главой МИД ФРГ. «У Штайнмайера за десятилетия была создана паутина контактов с Россией. В это вовлечены многие люди, которые сейчас играют главную роль в коалиции», – подчеркнул украинский дипломат.

В числе этих людей он поименно назвал внешнеполитического советника канцлера Йенса Плетнера и статс-секретаря МИД Андреаса Михаэлиса.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе – антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.

1 марта Мельник, отвергая требование России о демилитаризации Украины, заявил, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь после возвращения Крыма и Донбасса.

Главной темой визита Шольца на Украину должны стать поставки тяжелого вооружения для отражения российской агрессии, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

После того как власти Украины отклонили визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, в Киев был приглашен канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы сообщили, что наш президент и наше правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев», – передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) слова Мельника в эфире немецкого телеканала ProSieben.

По словам украинского дипломата, главной темой визита должны стать поставки тяжелого вооружения Украине для отражения российской агрессии. «Наш президент ждет этого с нетерпением», – добавил Мельник.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не планирует наносить визит на Украину и сбит с толку отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом он заявил в среду в интервью радиостанции RBB.

Шольц указал на то, что он был в Киеве за несколько дней до начала операции России и часто созванивается с президентом Владимиром Зеленским.

"Едва ли есть кто-то из глав государств и правительств, кто поддерживает столь интенсивный контакт со мной", - заметил канцлер.

Тем не менее отказ принять Штайнмайера, по его оценке, является "сбивающим с толку".

"Президент охотно бы поехал на Украину. Было бы хорошо его принять", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Германия продолжит поставлять вооружение Украине, но будет делать это в координации с партнерами, односторонние шаги исключены, заявил Шольц. По его утверждению, вместе с Киевом составлен список, но это будет "правильное и разумное оружие".

"Германия предприняла важный шаг, решив поставлять оружие [Украине]. Мы поставляем, мы поставляли и будем поставлять", - утверждал он.



"Одно точно: мы не будем делать односторонних шагов. Германия не будем действовать иначе, нежели другие страны", - заметил Шольц, подчеркнув, что вопрос поставок тесно обсуждается с союзниками. По его словам, вместе с украинской стороной составлен список "возможных поставок, которые может обеспечить промышленность".

Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки призвал отменить визит канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину. Заявление политика было сделано на фоне отказа президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

По словам Кубикки, невозможно представить, чтобы глава правительства отправился с рабочим визитом в страну, которая до этого объявила президента ФРГ нежелательной персоной.