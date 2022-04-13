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25 минут назад

Кипр лишит гражданства четырех российских бизнесменов

Алиса Селезнёва

«Золотых паспортов» Кипра могут быть лишены включенные в санкционные списки ЕС российские предприниматели Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев и члены их семей. Об этом со ссылкой на кипрскую газету Phileleftheros пишет РИА Новости.

Кипр лишит гражданства четырех российских бизнесменов
Фото: ReutersReuters

По данным издания, власти Кипра приняли решение лишить натурализации в общей сложности 21 человека, получивших «золотые паспорта» республики за последние десять лет.

«Решение об аннулировании гражданства касается и четырех россиян (…) Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича, Алексея Кузьмичева и членов их семей», - говорится в сообщении.

При этом журналисты уточнили, что решение совета министров было принято на основании статьи 113 Закона об архиве данных населения с изменениями от 2020 года, включающими положения о лишении кипрского гражданства и процедуры.

«На основании проверки, проведенной компетентными органами Республики Кипр по спискам Еврокомиссии, санкции были выявлены только в отношении четырех россиян, получивших «золотой паспорт» Кипра», - подчеркивается в статье.

Кипр с 1 ноября 2020 года приостановил программу выдачи «золотых паспортов». В правительстве страны объяснили, что программу решили заморозить из-за «долговременных недостатков» и злоупотреблений.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, в том числе и персональные, против крупных российских бизнесменов.

Также властями европейских стран было поручено выявить активы россиян, на которые могут быть распространены санкции. Речь шла о «полной инвентаризации» финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих гражданам России.

В мире,Александр Пономаренко,Михаил Гуцериев,Вадим Мошкович,Алексей Кузьмичев,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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