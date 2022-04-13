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1 час назад

Украине предрекли долгий путь в ЕС

Алиса Селезнёва

Болгарская газета «Дума» пишет, что Украине не удастся быстро вступить в ЕС, несмотря на разговоры об «особой процедуре». Сейчас правила Евросоюза не предусматривают такой процедуры для расширения блока.

«Вот почему Северная Македония и Албания более десяти лет ждали начала переговоров о членстве. А из-за вето Софии для двух этих стран даже не установили временные рамки для переговоров, не говоря уже о членстве в Евросоюзе», - отмечает издание.

Как подчеркивает «Дума», европейские директивы ясны: для того, чтобы Украина была принята по «особой процедуре», эта процедура должна быть сначала установлена и одобрена 27 государствами-членами. Однако это процесс, который займет годы.

«Членство Украины в ЕС отложено на потом. На данный момент нам нужно дать срочные ответы, которые касаются следующих нескольких часов, а не следующих нескольких лет», - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Между Украиной и Еврокомиссией существует соглашение об ассоциации и свободной торговле, что является важным шагом перед получением статуса кандидата в члены ЕС.

«Но европейские эксперты в области права непреклонны: Украина должна идти по тому же пути, что и страны Западных Балкан, борющиеся за статус кандидата. А для этого нужна поддержка всех стран ЕС», - заключила газета.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Зеленский встретился с фон дер Ляйен и Боррелем в Киеве

Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.

«Никто не вступал в Европейский Союз за одну ночь», - заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после завершения саммита.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что невозможно принять в ЕС страну, на территории которой ведутся боевые действия.

«Но можем ли мы закрыть дверь и сказать: «Никогда»? Это было бы несправедливо. Можем ли мы забыть о точках баланса в этом регионе? Давайте будем осторожны», - призвал он.

В мире,Видео,Жозеп Боррель,Андрей Пленкович,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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