В ФРГ установили владельца яхты Dilbar

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) утверждает, что владельцем находящейся в Гамбурге яхты Dilbar является сестра российского предпринимателя Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова. Об этом говорится в сообщении БКА, размещенном в среду на его странице в Twitter.

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"В БКА установили владельца яхты M/S Dilbar путем [проведения] обстоятельных расследований, несмотря на сокрытие в офшоре. Это Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова", - отмечается в заявлении. При этом в БКА напомнили, что Евросоюз ввел санкции в отношении российских предпринимателей. "Таким образом, роскошная яхта M/S Dilbar подпадает под действие законодательства о санкциях и может быть юридически зашвартована в Гамбурге", - заключили в федеральном ведомстве.

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В начале марта издание Spiegel со ссылкой на представителя управления экономики и инноваций Гамбурга сообщило о том, что власти Гамбурга опровергли появившуюся ранее информацию о конфискации яхты российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. При этом подчеркивалось, что яхта Dilbar находилась на ремонте на верфи Blohm+Voss. Однако уточнялось, что независимо от того, была ли официально конфискована яхта, вряд ли она покинет порт Гамбурга. Причиной этого, как писало издание, являются санкции, введенные в отношении России из-за событий на Украине.

До этого журнал Forbes со ссылкой на источники отмечал, что германские власти конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова. Сообщалось, что 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбург на севере ФРГ.

ЕС ввел санкции против политиков, журналистов, деятелей культуры страны, включая основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова, 28 февраля. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества таковых, подчеркивается в документе.