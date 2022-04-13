«Мы их не пропустим»: Турция усиливает свои позиции в Черном море

Турция не пустит военные корабли НАТО в Чёрное море, сохраняя приверженность к соблюдению Конвенции Монтрё, отметил министр обороны страны Хулуси Акар. Заявления звучат на фоне нарастающей напряжённости вокруг украинского кризиса. Учитывая, что Турция сама входит в НАТО, подобные заявления из уст министра обороны выглядят неожиданно. Впрочем, многое становится понятнее, если предположить, что прикрываясь международным правом, Анкара пытается обезопасить себя от «пожара у соседей» и установить своё главенство в Чёрном море.

Фото: ТАСС ТАСС

Конвенция Монтрё действует с 1936 года и закрепляет за Турцией юридическое право на проливы Босфор и Дарданеллы. При этом Анкара сохраняет за собой свободу прохода только за торговыми судами. Для военных кораблей, кроме принадлежащих странам Черноморского бассейна, существуют ограничения по водоизмещению и сроку пребывания в Чёрном море. Что касается государств, имеющих выход к Чёрному морю, в том числе и России, то они могут проводить через проливы военные корабли военные корабли любого водоизмещения, но лишь в мирное время и по уведомлении турецких властей. 19-я статья Конвенции Монтрё постулирует, что во время войны, при условии, что Турция не является стороной конфликта, военные корабли воюющих сторон не имеют права проходить через проливы. Российскую спецоперацию Турция сочла военной ситуацией и ввела механизм запретов.

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Провокация НАТО

При этом Анкара, пытаясь сохранить баланс между Москвой и Западом и одновременно выступая посредником в переговорном процессе РФ и Украины, практически держит под контролем всё Чёрное море. Возможно, Анкара вступает в политическую игру для укрепления своей самостоятельности в регионе.

За последний месяц в Чёрном море неоднократно находили мины. По некоторым версиям, в основном объекты дрейфуют к берегам Турции. Президент страны Реджеп Эрдоган указывал, что Минобороны страны принимает «меры предосторожности» в связи с нахождениями мин у берегов страны.

В своём заявлении Акар также допустил, что появление мин в Чёрном море может быть умышленным. По его словам, обнаруженные мины были выпущены в России, однако какая страна их поставила — остаётся неясным.

У нас есть подозрение на предмет умышленного появления мин. Возможно, они были выпущены в рамках некоего плана оказать на нас давление с тем, чтобы пропустить через проливы в Чёрное море минные тральщики НАТО. Но мы привержены правилам Конвенции Монтрё и не пропустим военные корабли в Чёрное море, — сказал министр.

Он также подчеркнул, что количество мин в Чёрном море в настоящий момент неизвестно, а информация в СМИ — лишь предположения.

Мы не позволим втянуть Чёрное море в войну, — подчеркнул Акар.

Если появление мин — провокация с целью надавить на Анкару, то невозможно представить, с какой целью она реализована и каких результатов пытались добиться, поскольку Анкара действует в рамках Конвенции Монтрё, заявил политолог и востоковед Юрий Мавашев в беседе с NEWS.ru.

Пока слишком рано делать какие-то выводы, откуда эти мины. Турецкая сторона делает какие-то предположения. Однако она точно так же не обвиняла пока ни одну из сторон, пока не имеется доказательств. Турция располагает достаточными военными силами для того, чтобы решить все эти проблемы самостоятельно без привлечения кого-либо со стороны. Если это чей-то способ надавить на Турцию, то он неудачен, — сказал Мавашев.

По его словам, другое дело, если Турция в результате каких-то чрезвычайных ситуаций примет для себя какие-то решения и какой-то инцидент выйдет за рамки Конвенции Монтрё.

Пока необходимости отказа от пунктов Конвенции нет. Хотя ситуация с минами — уже чьё-то преступление, которое может привести к трагедии, — отметил эксперт.

Стоит отметить, что при этом в НАТО стараются быть довольно предусмотрительными. Недавно официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял о выводе войск из Чёрного моря. О предполагаемых сроках возвращения он говорить отказался. Вполне возможно, что на решение вывода американских судов повлияло и заявление Акара.

Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы увидели, что конфликт на Украине становится неминуемым <...>. Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил, — сказал Кирби.

Однако после этого издание The Wall Street Journal сообщило, что за последние недели на базу, которая находится на востоке Румынии близ Чёрного моря, перебросили более 1800 военнослужащих, сотни автомобилей и другую военную технику. Из 3000 военных около 1900 человек — солдаты США.

Москва — Анкара — Чёрное море

При этом в Турции есть те, кто видит опасность со стороны Москвы. Так, исследователь Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Мурат Аслан в рамках конференции «Война в Украине. Последствия для безопасности Черноморского региона» заявил, что Москва на фоне украинского кризиса старается быть более настойчивой в укреплении своего влияния в Чёрном море.

Россия не хочет терять контроль над ресурсами. Это подталкивает её к активным действиям, — сказал Аслан.

По его словам, Россия бросает вызов другим странам, заявляя о своей исключительности в регионе.

Впрочем, другие эксперты более сдержаны в оценках.

Так, директор Центра изучения современной Турции (ЦИСТ) Амур Гаджиев пояснил в беседе с NEWS.ru, что Турция заинтересована укрепить свои позиции в Черноморском регионе и на Чёрном море, но она понимает, что ей не следует делать это за счёт России, которая является важным балансовым звеном в рамках Черноморского региона. По словам Гаджиева, подобная перспектива ни в коей мере не вписывается в турецкие амбиции и позиционирование страны в современных реалиях.

Турция не является форпостом НАТО или просто мостом между частями света. Она самостоятельна и будет дальше укреплять свои позиции, увеличивать присутствие своих кораблей и обрабатывать новые военно-морские технологии, но при этом не намерена ставить под сомнение ни Конвенцию Монтрё, ни, с другой стороны, сохранение того влияния, которым она обладает сейчас, — отметил Гаджиев.

Анкаре не нужно стремиться к тому, чтобы быть хозяином на Чёрном море, потому что она во многом им и так является, заявил Мавашев в беседе с NEWS.ru.