«Было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания. Как максимум — провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять», — сказал советник главы ведомства Вадим Денисенко в эфире канала «Рада».