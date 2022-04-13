В МВД Украины не согласились с предложением президента Украины Владимира Зеленского по вопросу обмена Виктора Медведчука. Об этом пишет Ura.ru.
Ранее Владимир Зеленский предложил обменять захваченного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских пленных, контролируемых российской стороной. Однако в ведомстве считают, что сначала необходимо получить от него показания.
«Было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания. Как максимум — провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять», — сказал советник главы ведомства Вадим Денисенко в эфире канала «Рада».
Напомним, СБУ арестовала Виктора Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на военнопленных солдат ВСУ, «по правилам военного времени».
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение МВД Украины - провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания - «британской схемой», которая работает безотказно.