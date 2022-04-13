На Украине не готовы обменять Медведчука на военнопленных

В МВД Украины заявили, что пока не готовы обменять Медведчука на украинских военнопленных

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Министерство внутренних дел Украины (МВД) не поддержало предложение президента страны Владимира Зеленского обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, в ведомстве пока не готовы обменивать Медведчука.

«Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле, мне кажется, было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания, потому что он обладает огромным объемом информации про то, кто, кому и сколько давал из РФ для создания пятой колонны, для создания движения коллаборантов», — заявил он.

По мнению Денисенко, над политиком необходимо провести максимально быстрый судебный процесс, дать ему срок, который он заслуживает, выбить из него показания и только потом обменивать.

При этом он добавил, что если есть возможность освободить украинских пленных, то нужно это делать.

«Если Медведчук сдаст пароли и явки, этого будет больше, чем достаточно для того, чтобы мы дальше могли двигаться и дальше мы понимали, кто, что и кому должен», — отметил советник главы МВД.

12 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание Медведчука по поручению Зеленского. Первое фото с оппозиционером в наручниках опубликовал сам глава государства. Позже Зеленский предложил обменять его на украинских военнопленных.