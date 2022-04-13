В США убрали имя Гагарина из названия мероприятия в День космонавтики

«Американская пропаганда всегда делает упор на том, что первым американцем в космосе был Алан Шепард, и часто не упоминает, что в космос он полетел вторым. Вот все американцы и думают, что Шепард первым побывал в космосе, а о Гагарине слышали только специалисты», — подчеркнул один из комментаторов.