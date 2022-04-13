В США убрали имя Гагарина из названия мероприятия в День космонавтики

Американская организация Space Foundation изменила название мероприятия «Ночь Юрия» в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Как сообщает Dnes.Dir, перевод статьи которого предоставило «ИноСМИ», теперь событие, которое проходит 12 апреля в День космонавтики, называется «Космический фестиваль: узнай, что дальше».
«В свете текущих мировых событий мы меняем название», — сообщили в Space Foundation. Отмечается, что упоминания Гагарина удалены и из различных документов организации.
Издание отмечает, что это сомнительный способ выразить солидарность с украинцами. Однако, читателей это не сильно удивляет, поскольку они сочли переписывание истории — одним из распространенных инструментов американской пропаганды.
«Американская пропаганда всегда делает упор на том, что первым американцем в космосе был Алан Шепард, и часто не упоминает, что в космос он полетел вторым. Вот все американцы и думают, что Шепард первым побывал в космосе, а о Гагарине слышали только специалисты», — подчеркнул один из комментаторов.
Другой же отметил, стойкость российского руководства в текущих условиях, которое может сдерживать эмоции и не ведет себя как «девушка-подросток, которую бросил парень».