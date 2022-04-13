Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

Очередные переговоры с Владимиром Зеленским планирует провести президент Франции Эммануэль Макрон. Также французский лидер рассчитывает поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал France 2.

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«Я снова в ближайшие дни проведу телефонные разговоры с президентом Зеленским и, если потребуется, с президентом Путиным», - сказал Макрон.

Кроме того, Макрон заявил, что прилагает все усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине и восстановить там мир. При этом он не согласен со словами президента США Джо Байдена, который назвал происходящее на Украине «геноцидом».

«Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах. Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели», - сказал президент.