Швеция и Финляндия отказались от референдумов по вступлению в НАТО

Проведение референдума о членстве Швеции и Финляндии в НАТО не планируется. Об этом со ссылкой на правительства этих двух стран пишут «Известия».

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Ранее газета сообщила, что нейтральная ранее Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО. Планируется, что парламентские слушания на этот счет состоятся после 17 апреля, а само решение о подаче заявки может быть принято уже в первой половине мая.

Эксперты отмечают, что в вопросе возможного присоединения к НАТО Финляндии и Швеции придется действовать сообща, так как военное сотрудничество между этими странами очень тесное.

При этом в правительстве Швеции сообщили, что референдум о членстве в НАТО не запланирован, так как позиция жителей страны представлена в местных газетах.

В частности, в проведенном изданием SvD в марте опросе, 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные — не определились.

Правительство Финляндии также приняло решение не проводить референдум по вопросу вступления в Североатлантический альянс. Президент страны Саули Ниинистё, который ранее выступал за голосование, заявил в начале апреля, что сейчас в этом нет необходимости.

По данным опроса газеты Helsingin Sanomat от 31 марта, за членство в НАТО выступил 61% населения.