Медведев сообщил о последствиях вступления Финляндии в НАТО

После вступления Швеции и Финляндии в НАТО протяженность сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое. На это указал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, военный блок готов принять Стокгольм и Хельсинки, выражающих активное стремление присоединиться к НАТО, в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами.
Напомним, ранее сообщалось, что Стокгольм намерен подать заявку на присоединение к альянсу в июне. При этом Финляндия выразила намерение вступить в НАТО вместе со Швецией.
Это означает, что официально зарегистрированных противников у России станет больше, считает зампред Совбеза, подчеркивая, что протяженность границ НАТО с РФ увеличится более чем в два раза.
«Естественно, эти границы придется укреплять: усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — рассуждает Медведев.
При таком развитии событий о безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен, подчеркнул зампред Совбеза, указав, что до сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась.
Медведев добавил, что общественное мнение Швеции и Финляндии в вопросе о вступлении в НАТО расколото пополам. «Будем надеяться, что разум наших северных соседей все-таки победит», — резюмировал он и уточнил, что в обратном случае — «как говорится, он сам пришел».