Медведев сообщил о последствиях вступления Финляндии в НАТО

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По его словам, военный блок готов принять Стокгольм и Хельсинки, выражающих активное стремление присоединиться к НАТО, в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами.

Напомним, ранее сообщалось, что Стокгольм намерен подать заявку на присоединение к альянсу в июне. При этом Финляндия выразила намерение вступить в НАТО вместе со Швецией.

Это означает, что официально зарегистрированных противников у России станет больше, считает зампред Совбеза, подчеркивая, что протяженность границ НАТО с РФ увеличится более чем в два раза.

«Естественно, эти границы придется укреплять: усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — рассуждает Медведев.

При таком развитии событий о безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен, подчеркнул зампред Совбеза, указав, что до сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась.