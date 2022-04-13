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39 минут назад

Вступление Финляндии в НАТО назвали «кошмаром для Путина»

Lenta.ru

Шотландский журналист и телеведущий Эндрю Нил (Andrew Neil) заявил, что российская спецоперация на Украине запустила «кошмарный сценарий НАТО» для президента России Владимира Путина. Его слова приводит издание Daily Express.

Вступление Финляндии в НАТО назвали «кошмаром для Путина»
Фото: ReutersReuters

Журналист напомнил, что российский лидер постоянно критиковал продвижение Североатлантического альянса к границам России и неоднократно заявлял, что его расширение подрывает безопасность и представляет реальную угрозу для страны. Кроме того, Владимир Путин приложил немало усилий, чтобы ослабить НАТО, добавил Нил.

Однако, уверен Нил, действия президента России привели к обратному эффекту и способствовали укреплению альянса. Он обратил внимание на то, что Финляндия и Швеция, сохранявшие до сих пор нейтральный статус, пересматривают свое отношение к НАТО и могут присоединиться к нему уже этим летом. Таким образом, число членов альянса вырастет до 32, подчеркнул журналист.

Ранее газета The Times сообщила о планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Намерение присоединиться к организации в этих странах озвучили после начала спецоперации России на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что эти две страны могут вступить в альянс очень быстро.

В мире,Эндрю Нил,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
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