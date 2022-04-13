Макрон назвал вероятную дату окончания спецоперации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что решение главы российского государства Владимира Путина начать специальную военную операцию на территории Украины обусловлено недовольством западной политикой. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на журнал Le Point.

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По информации издания, Макрон полагает, что Россия не прекратит боевые действия на территории Украины, так как Путин намерен получить военную победу до 9 мая. Президент Франции считает, что для главы РФ важно добиться всех целей на Украине до праздника, посвященного победе СССР над германским фашизмом.

При этом лидер французского государства подчеркнул, что он продолжит вести беседы со своим российским коллегой, чтобы убедить его прекратить военные действия на Украине.

Ранее президент Франции признался, что диалог с главой РФ Владимиром Путиным всегда откровенен и требователен. Его слова передает издание Le Point.

«Я думаю, что Путин уважает Францию и выделяет ее среди других западных стран», — заявил Макрон.