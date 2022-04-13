Умер актер Мишель Буке из «Игрушки»

Во Франции умер актер театра и кино Мишель Буке. Ему было 96 лет, передает агентство France-Presse со ссылкой на пресс-службу актера. Артист скончался в одной из больниц Парижа.

Фото: ТАСС / imago stock&people/imago images/PanoramiC ТАСС / imago stock&people/imago images/PanoramiC

Мишель Буке дважды был удостоен премии «Сезар» как лучший киноактер – за роль в фильме «Как я убил своего отца» и за роль экс-президента Франсуа Миттерана в картине «Странник на Марсовом поле». В России Буке прославился благодаря роли в комедийном фильме «Игрушка» 1976 года, где он играл вместе с Пьером Ришаром.