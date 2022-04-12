Зеленский сообщил о задержании Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании оппозиционного политика Виктора Медведчука – лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

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Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию сидящего на стуле в наручниках человека, похожего на Медведчука.

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже», - написал Зеленский.

телеграм-канал Владимира Зеленского

Медведчук сбежал из-под домашнего ареста за несколько дней до начала войны.