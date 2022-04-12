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26 минут назад

Зеленский сообщил о задержании Медведчука

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании оппозиционного политика Виктора Медведчука – лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Зеленский сообщил о задержании Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию сидящего на стуле в наручниках человека, похожего на Медведчука.

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже», - написал Зеленский.

телеграм-канал Владимира Зеленского

Медведчук сбежал из-под домашнего ареста за несколько дней до начала войны.

Зеленский сравнил украинцев с колбасой

Украинские власти подозревают его в госизмене и содействии деятельности террористической организации.

В мире,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,СБУ,
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