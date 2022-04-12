Штайнмайер объяснил причину срыва поездки в Киев

Запланированная на 13 апреля поездка президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев сорвалась, потому что его там явно не приветствуют, пишет газета Die Welt.

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По словам Штайнмайера, президент Польши Анджей Дуда в последние дни призывал его отправиться в украинскую столицу вместе с главами Литвы, Латвии и Эстонии.

"Я был готов к этому. Но, по-видимому, - и я должен отметить, - что стал нежелательным в Киеве", - уточнил политик.

Штайнмайера не хотят встречать в Киеве из-за того, что он проводил политику, благоприятную для России на своих прежних должностях, а также поддерживал проект газопровода "Северный поток-2", пишет Bild со ссылкой на украинские источники.