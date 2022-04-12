Зеленский сравнил украинцев с колбасой

«Мы не можем быть между Россией и Евросоюзом. Скажите, что вы нас не берете! Мы будем выстраивать другую политику. Или скажите, что вы нас берете и возьмите. Но нельзя же так. Мы люди живые. Вы к нам относитесь, как ко второму сорту. Мы не колбаса, не сыр, не харчи, не продукты. Мы живые люди», - возмутился Зеленский, отрывок интервью опубликован в телеграм-канале телеведущей Ольги Скабеевой.