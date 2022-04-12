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1 час назад

Зеленский сравнил украинцев с колбасой

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился «играми» Запада в дипломатию и сравнил украинцев с колбасой.

Зеленский сравнил украинцев с колбасой
Фото: пресс-службы президента Украиныпресс-службы президента Украины

В интервью программе 60 Minutes американского телеканала CBS Зеленский заявил, что Запад на протяжении длительного времени «игрался в дипломатию» и не давал окончательного ответа о перспективах вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

По словам Зеленского, Запад относится к Украине как к второсортной стране.

«Мы не можем быть между Россией и Евросоюзом. Скажите, что вы нас не берете! Мы будем выстраивать другую политику. Или скажите, что вы нас берете и возьмите. Но нельзя же так. Мы люди живые. Вы к нам относитесь, как ко второму сорту. Мы не колбаса, не сыр, не харчи, не продукты. Мы живые люди», - возмутился Зеленский, отрывок интервью опубликован в телеграм-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

Зеленский предположил, что Европа со своей историей и порядком считает, что «находится в другом мире» и дистанцируется от Украины.

«А вы (Украина – прим. ред.) просто есть. И просто будьте там. А мы (Европа – прим. ред.) вам скажем, когда вам можно встать, а когда можно вам сесть», - заключил Зеленский.

10 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что заявка Украины на вступление в Евросоюз будет рассмотрена в ближайшее время.

В мире,Ольга Скабеева,Владимир Зеленский,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
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