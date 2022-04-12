Макрон поддержал идею Ле Пен о 7-летнем президентском сроке

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею кандидата на высший государственный пост от «Национального объединения» Марин Ле Пен о восстановлении семилетнего срока полномочий главы государства. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
«Да, я скорее поддерживаю семилетний срок. Сможет ли одно и то же лицо переизбираться на тот же период, должен решать народ», — сказал Макрон во время поездки в Эльзас.
Ранее 12 апреля Ле Пен предложила возобновить действующий до 2000 года во Франции семилетний срок полномочий президента страны. На данный же момент глава государства избирается сроком на пять лет и не может находиться у власти больше, чем два срока подряд.
«Для оживления демократии я предлагаю установить невозобновляемый семилетний срок, который восстановит престиж президентской функции и способность лидера страны к долгосрочным действиям, освободив его от обязанности вести постоянную избирательную кампанию», — объяснила свое предложение Ле Пен.
Ввести данные изменения в законодательство политик планирует через референдум.
Напомним, что в настоящее время во Франции проходят выборы нового президента. Первый тур состоялся 10 апреля. По его итогам, Макрон набрал 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля.