Макрон поддержал идею Ле Пен о 7-летнем президентском сроке

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею кандидата на высший государственный пост от «Национального объединения» Марин Ле Пен о восстановлении семилетнего срока полномочий главы государства. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

«Да, я скорее поддерживаю семилетний срок. Сможет ли одно и то же лицо переизбираться на тот же период, должен решать народ», — сказал Макрон во время поездки в Эльзас.

Ранее 12 апреля Ле Пен предложила возобновить действующий до 2000 года во Франции семилетний срок полномочий президента страны. На данный же момент глава государства избирается сроком на пять лет и не может находиться у власти больше, чем два срока подряд.