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17 минут назад

В Кении отказали Украине в выступлении перед парламентом

Елена Прошина

Кения ответила отказом на просьбу Украины организовать выступление перед парламентом страны. Как сообщает РИА Новости, в течение нескольких месяцев посол Украины в стране Андрей Праведник тщетно пытался встретиться с главой МИД страны Рейчел Омано.

В Кении отказали Украине в выступлении перед парламентом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Украинский посол хотел выступить перед парламентом Кении, чтобы заручиться политической поддержкой против РФ. После неоднократных попыток организовать выступление, украинская сторона получила ноту Кении о том, что просьба будет рассмотрена, однако ответа на нее не последовало. При этом 12 марта представитель МИД страны встретился с послом России в стране Дмитрием Максимычевым.

Неназванный высокопоставленный чиновник из Министерства иностранных дел Кении отметил, что сомневаются в необходимости подобных выступлений.

«Зачем им, например, понадобилось обратиться к парламенту Кении? Был ли такой прецедент?» — заявил он.

Другие источники из МИД отметили, что Кения уже приняла «принципиальные решения», в том числе и в рамках ООН. При этом страна не хочет выбирать какую-то из сторон в сложившейся на Украине ситуации, поскольку основная их цель — «положить конец» существующему кризису.

В мире,Дмитрий Максимычев,ООН,
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