В Кении отказали Украине в выступлении перед парламентом

Кения ответила отказом на просьбу Украины организовать выступление перед парламентом страны. Как сообщает РИА Новости, в течение нескольких месяцев посол Украины в стране Андрей Праведник тщетно пытался встретиться с главой МИД страны Рейчел Омано.

Украинский посол хотел выступить перед парламентом Кении, чтобы заручиться политической поддержкой против РФ. После неоднократных попыток организовать выступление, украинская сторона получила ноту Кении о том, что просьба будет рассмотрена, однако ответа на нее не последовало. При этом 12 марта представитель МИД страны встретился с послом России в стране Дмитрием Максимычевым.

Неназванный высокопоставленный чиновник из Министерства иностранных дел Кении отметил, что сомневаются в необходимости подобных выступлений.

«Зачем им, например, понадобилось обратиться к парламенту Кении? Был ли такой прецедент?» — заявил он.