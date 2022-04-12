Президент США Джо Байден оговорился во время речи, посвященной новым правилам регулирования оружия частного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео выступления, опубликованного CBS News.

Американский лидер, заявляя о необходимости контроля над «оружием-призраком» без серийных номеров, вместо слова, обозначающего «уголовное преследование» (prosecution), произнес «проституция» (prostitution).

«Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции», — сказал американский лидер, имея в виду возможность судебного преследования представителей отрасли.

Ранее Байден, представляя человека на должность в своей администрации, допустил две ошибки. Он номинировал на должность директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) экс-прокурора Стива Деттельбаха. Американский лидер перепутал аббревиатуру и вместо ATF произнес AFT (Американская федерация учителей). Затем он допустил ошибку в фамилии самого сотрудника.