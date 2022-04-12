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2 часа назад

В Германии заявили о бесполезности санкций против России

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны, заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Германии сказали, почему санкции против России бесполезны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Айзенберга, в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места.

«При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», – заключил он.

Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, а из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.

В мире,Мухаммед Баркиндо,Владимир Путин,ОПЕК,ЕС,
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