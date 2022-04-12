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30 минут назад

В Иране отказались признать США сверхдержавой

Lenta.ru

Автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун считает, что действия властей США все ближе подводят страну к упадку.

"Грядущий закат Америки": В еще одной стране отказались признать США сверхдержавой
Фото: ТАССТАСС

«Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но и даже в самих США», — отмечает журналист.

Обозреватель, отказавшись считать США сверхдержавой, отметил, что неудачи страны можно разделить на ряд пунктов, в которые входят военные, политические, санкционные. Однако главным «врагом» Америки в качестве сверхдержавы автор счел неспособность признавать собственные ошибки и стремиться к адекватному восприятию реальности.

Как считает Акун, США использовали привычные инструменты своей политики для давления на противников, но делали это слишком часто, при этом не изобретая ничего нового. Именно это и подорвало позиции США, заключил автор.

Ранее колумнист китайского издания Global Times оценил число неестественных смертей из-за санкций США со времен Второй мировой войны. По его словам, оно превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. По мнению автора статьи, кризис на Украине отражает стремление Вашингтона к гегемонии и навешиваю ярлыков на незападные страны, которые настаивают на суверенной внешней политике.

В мире,Санкции,Иран и США,
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