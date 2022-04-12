"Грядущий закат Америки": В еще одной стране отказались признать США сверхдержавой

Автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун считает, что действия властей США все ближе подводят страну к упадку.

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«Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но и даже в самих США», — отмечает журналист.

Обозреватель, отказавшись считать США сверхдержавой, отметил, что неудачи страны можно разделить на ряд пунктов, в которые входят военные, политические, санкционные. Однако главным «врагом» Америки в качестве сверхдержавы автор счел неспособность признавать собственные ошибки и стремиться к адекватному восприятию реальности.

Как считает Акун, США использовали привычные инструменты своей политики для давления на противников, но делали это слишком часто, при этом не изобретая ничего нового. Именно это и подорвало позиции США, заключил автор.