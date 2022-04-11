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9 минут назад

Иран отказался признавать США сверхдержавой

News.ru

Власти США своими действиями всё ближе подводят страну к упадку. Такое мнение высказал автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун. Он назвал четыре фактора, свидетельствующие об этом.

Иран отказался признавать США сверхдержавой
Фото:  pixabay.com pixabay.com

Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но и даже в самих США, — отметил Акун.

По его мнению, неудачи США можно разделить на несколько пунктов, в число которых входят военные, политические, санкционные факторы. Однако главым «врагом» Америки как сверхдержавы автор назвал неспособность признавать свои ошибки и стремиться к адекватному восприятию реальности.

Они использовали привычные инструменты своей политики для давления на противников, но делали это слишком часто, при этом не изобретая ничего нового, — подчеркнул Акун.

По его мнению, именно это и стало причиной подрыва позиции США.

Ранее обозреватель National Interest Уилл Смит заявил, что США, вводя санкции против других стран, добиваются разрушения их экономики. Однако данная стратегия ещё ни разу не сыграла на руку американским властям. По мнению журналиста, руководители Сирии, Ирана, Венесуэлы и КНДР доказали, что никакие экономические трудности не заставят их принять ультиматумы.

В мире,Уилл Смит,
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