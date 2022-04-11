Иран отказался признавать США сверхдержавой

Власти США своими действиями всё ближе подводят страну к упадку. Такое мнение высказал автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун. Он назвал четыре фактора, свидетельствующие об этом.

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Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере, как сверхдержавы, ведется в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но и даже в самих США, — отметил Акун.

По его мнению, неудачи США можно разделить на несколько пунктов, в число которых входят военные, политические, санкционные факторы. Однако главым «врагом» Америки как сверхдержавы автор назвал неспособность признавать свои ошибки и стремиться к адекватному восприятию реальности.

Они использовали привычные инструменты своей политики для давления на противников, но делали это слишком часто, при этом не изобретая ничего нового, — подчеркнул Акун.

По его мнению, именно это и стало причиной подрыва позиции США.