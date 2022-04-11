Украинских беженцев в Польше начали выгонять из убежищ

В Польше украинские беженцы рискуют остаться без места для ночлега, передаёт Telegram-канал Mash. Согласно полученной информации, люди, которые оказались в городе Пшемысль обязаны после распределения в центре для беженцев найти новое жильё в течение пяти дней. В противном случае их могут выгнать на улицу.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Мест мало, еда скудная, и власти дали на расселение всего пять дней. После чего всех выгонят на улицу. Отправиться в Германию нельзя, приём беженцев перекрыт, — сообщает Mash.

Отмечается, что многие беженцы устраивают драки за место и еду в специальных центрах. Некоторые пытаются найти новое место жительства в близлежащих деревнях, но из-за высокой стоимости аренды им приходится работать за еду и жильё.