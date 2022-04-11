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35 минут назад

Mash: украинских беженцев в Польше начали выгонять из убежищ

News.ru

В Польше украинские беженцы рискуют остаться без места для ночлега, передаёт Telegram-канал Mash. Согласно полученной информации, люди, которые оказались в городе Пшемысль обязаны после распределения в центре для беженцев найти новое жильё в течение пяти дней. В противном случае их могут выгнать на улицу.

Украинских беженцев в Польше начали выгонять из убежищ
Фото:  Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Мест мало, еда скудная, и власти дали на расселение всего пять дней. После чего всех выгонят на улицу. Отправиться в Германию нельзя, приём беженцев перекрыт, — сообщает Mash.

Отмечается, что многие беженцы устраивают драки за место и еду в специальных центрах. Некоторые пытаются найти новое место жительства в близлежащих деревнях, но из-за высокой стоимости аренды им приходится работать за еду и жильё.

Министр Великобритании по делам беженцев Ричард Харрингтон ранее заявил, что страна оказалась не готова к приёму такого количества беженцев с Украины. Он сообщил, что процедура занимает больше времени, чем планировалось. Он добавил, что ему «стыдно», что реализация схемы «Дома для Украины» происходит так медленно. Ранее Европе предрекли раскол из-за наплыва украинских беженцев. Немцы признались, что им сложно уживаться с людьми, полными ненависти и неуважения к отношениям России и Германии.

В мире,Ричард Харрингтон,
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