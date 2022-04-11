России и Франции предсказали ужесточение отношений в случае победы Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, в случае своей победы за счет голосов левых избирателей может начать проводить более жесткую политику в отношении России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал президент Международного института глобального анализа Vision&Global Trends политолог Тиберио Грациани.
Он уверен, что на выбор французов 24 апреля повлияет вопрос текущего конфликта на Украине.
«Посмотрим на ведение финалистами кампании в течение этих двух недель. Сможет ли Макрон завоевать доверие избирателей, которые голосовали за левых. Сейчас они во Франции, за исключением Меланшона, в значительной степени придерживаются позиции "за НАТО и ЕС". Если Макрон победит при сильной поддержке проатлантических, пронатовских, проевропейских левых, то его позиция может измениться и он может повести Францию еще дальше по антироссийскому фронту», — сказал Грациани.
По его мнению, действующий президент страны сможет получить 54-55% и победить кандидата от «Национального объединения» Мария Ле Пен только в случае получения голосов левых. При этом до конца в победе Макрона на выборах Грациани не уверен, поскольку в первом туре голосования наблюдалась низкая явка (73,69%).