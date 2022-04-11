России и Франции предсказали ужесточение отношений в случае победы Макрона

«Посмотрим на ведение финалистами кампании в течение этих двух недель. Сможет ли Макрон завоевать доверие избирателей, которые голосовали за левых. Сейчас они во Франции, за исключением Меланшона, в значительной степени придерживаются позиции "за НАТО и ЕС". Если Макрон победит при сильной поддержке проатлантических, пронатовских, проевропейских левых, то его позиция может измениться и он может повести Францию еще дальше по антироссийскому фронту», — сказал Грациани.