«Это не дружеский визит». Нехаммер рассказал о встрече с Путиным

В Москве завершились переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным. По словам канцлера, разговор был очень жестким и открытым. Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться, пока конфликт на Украине продолжается. Встреча прошла в закрытом формате, лидеры государств встречались один на один без переводчиков и советников. Нехаммер стал первым главой правительства европейской страны, который посетил Москву после 24 февраля.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень прямой, жесткой и открытой.

Видео дня

«Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе», — сказал он.

В заявлении пресс-службы канцлера отмечается, что во время переговоров с президентом РФ он обратил внимание на «серьезные военные преступления в Буче и других местах» и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

«Я также четко заявил президенту Путину, что санкции против России сохранятся и будут ужесточаться до тех пор, пока на Украине умирают люди», — добавил Нехаммер.

По его словам, он прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Канцлер заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации раненых, женщин и детей.

«Моим важнейшим посланием Путину являлось то, что эта война должна наконец завершиться, поскольку в войне проигравшие есть с обеих сторон», — подчеркнул политик.

Он также заявил, что не видит альтернативы прямым переговорам с Россией, несмотря на все разногласия. По словам Нехаммера, поездка в Москву была для него «долгом».

«Долг из ответственности: опробовать все, чтобы остановить военные действия или хотя бы достичь прогресса по гуманитарным вопросам для страдающего гражданского населения Украины», — сказал канцлер.

Встреча один на один

По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, переговоры Путина и Нехаммера прошли в Ново-Огарево и длились 1 час 15 минут. Встреча состоялась в закрытом формате один на один, без советников и переводчиков. Политики также не сделали итогового заявления для прессы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой формат выбран по инициативе австрийской стороны. Он ранее сообщал, что главной темой переговоров будет положение дел вокруг Украины, а также вопросы, касающиеся поставок газа.

Нехаммер стал первым главой правительства государства ЕС, который с начала военной операции на Украине приехал в Москву для личной встречи с российским президентом. Это также первая встреча лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность.

Австрийский канцлер собирается проинформировать партнеров по Евросоюзу о содержании переговоров, сообщает Bloomberg со ссылкой на офис политика.

Ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант назвала визит Нехаммера в Москву полезным в качестве еще одной попытки добиться мира на Украине, однако не стала комментировать возможный эффект от этой поездки.