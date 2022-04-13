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31 минуту назад

Байден перепутал Украину и Китай

Газета.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден, говоря о продовольственном кризисе, который вызовет ситуация вокруг Украины, назвал Китай крупнейшим производителем пшеницы. Об этом пишет РИА "Новости".

Байден перепутал Украину и Китай
Фото: ReutersReuters

"Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет", - уточнил Байден в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для американцев.

Ранее Байден оговорился в фамилии человека, которого предложил на должность. Байден в Белом доме объявил, что номинировал на пост директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат.

"Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя", – сказал Байден.

Ранее Байден в ходе своей речи в Варшаве оговорился в названии украинского города Мариуполь и назвал его "Метрополем". Накануне Байден, выступая на мероприятии в Белом доме, посвященном защите прав женщин, оговорился, заявив, что порядок выступлений пришлось скорректировать, так как заболел "муж первой леди".

В Госдуме не поверили в случайность оговорки Байдена про Украину

В мире,Джозеф Байден,Госдума,
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