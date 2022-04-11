В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
16 минут назад

В Раде предложили сажать не вернувшихся на мобилизацию из-за границы

Lenta.ru

Депутаты Верховной Рады внесли на рассмотрение законопроект о тюремных сроках для военнообязанных мужчин, которые не вернулись из-за рубежа в период проведения мобилизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

В Раде предложили сажать не вернувшихся на мобилизацию из-за границы
Фото: ReutersReuters

Речь идет об украинских гражданах, постоянно проживающих за границей или уехавших по неотложным делам в период боевых действий. Если инициатива будет принята, таким людям будет даваться 15 дней для возвращения на родину. В противном случае их смогут посадить на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, обязательному возвращению будут подлежать руководители всех органов власти, народные депутаты, прокуроры, работники правоохранительных органов, судьи. Уважительными причинами оставаться за рубежом парламентарии предложили считать запрет на выезд в стране пребывания, командировку, лечение в стационаре, стихийные бедствия и другие обстоятельства.

Ранее депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко предложил выслеживать и наказывать любого российского солдата, который принимал участие в спецоперации на Украине. Он рассказал, что эта инициатива активно обсуждается с американскими и британскими спецслужбами.

В мире,Валентин Наливайченко,Верховная Рада,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители