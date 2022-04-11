«Срезали замки болгаркой». Российскую дипнедвижимость в Варшаве могут передать Украине

Польские власти заняли здание в Варшаве, которое является российской дипломатической недвижимостью. Мэр города рассказал о планах передать этот комплекс Украине, чтобы сделать там детский сад, школу или украинский центр. Посольство РФ направило МИД Польши ноту протеста и напомнило, что участок был предоставлен польскими властями по соглашению еще в 1970-е годы.

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Власти Польши заняли здание в Варшаве, являющееся российской дипломатической недвижимостью.

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"Сегодня утром к объекту нашей дипломатической недвижимости в Варшаве по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители и потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы этот объект", — рассказал российский посол в Польше Сергей Андреев.

Он отметил, что заведующий консульским отделом посольства заявил, что здание является объектом дипломатической недвижимости РФ, а Россия не давала согласия на его "захват польскими властями".

"Тем не менее этот наш протест проигнорировали. Польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли объект", — указал Андреев.

После этого российское посольство направило в МИД Польши ноту протеста. В ней дипломаты заявили о том, что участок, на котором находится объект, Варшава предоставила российской стороне по соглашению еще в 1970-е годы.

"Польская сторона это соглашение не разрывала, она является его стороной, и для нее это соглашение по-прежнему является обязывающим", — подчеркнули дипломаты.

По словам российского посла, здания и инфраструктура были построены на этом участке еще советской стороной для дипломатических целей.

Андреев рассказал, что ранее польские суды вынесли несколько решений по поводу этого объекта.

"Они прямо противоречат международному праву и соглашению, о котором я говорил, и Венской конвенции о международных сношениях. Поэтому мы считаем судебные решения и действия судебного исполнителя противоправными и необоснованными", — заявил дипломат.

Передать комплекс Украине

Представители варшавских властей утром 11 апреля вошли в принадлежащий России жилой комплекс на улице Яна III Собеского.

По данным ТАСС, специалисты обследовали его техническое состояние, а у здания дежурила полиция. Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица, который также посетил территорию комплекса, заявил, что будет просить власти передать его Украине на правах долгосрочной аренды. В ближайшие дни над зданием могут поднять украинский флаг.

Дещица утончил, что Украина пока не приняла решения о том, как использовать комплекс. На его территории могут организовать детский сад, школу, филиал Союза украинцев в Польше или украинский центр.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский подтвердил, что власти города хотят передать это здание "нашим украинским друзьям". Сначала будет проверено его техническое состояние, после чего здание отремонтируют или часть снесут, уточнил он.

Российский дипломат предупредил, что здание пришло в упадок, комментируя планы передать здание украинской стороне. По его словам, "из-за обструкционистской позиции польских властей, которые много лет препятствовали оформлению этого объекта как российской недвижимости", РФ не могла его использовать.

"Оно много лет было заброшено, находилось в запустении, деградировало и сейчас находится в аварийном состоянии, — отметил Андреев. — Я не знаю, кого там собираются селить, но на данный момент оно категорически не пригодно для расселения кого бы то ни было. Там нужно проводить длительный и затратный ремонт".

Что известно о здании

МИД Польши еще в начале марта инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые "находятся в несанкционированном владении" РФ и "не используются в дипломатических целях". Ведомство объяснило такое решение "диспаритетом объема имущества, принадлежащего [Москве] в польско-российских отношениях".

Помимо здания на Собсеского, 100, речь идет о здании на ул. Келецкая, 45, где находится школа при российском посольстве в Польше.

Жилой комплекс на улице Яна III Собеского был построен СССР еще в 1970-х годах для семей дипломатических работников и специалистов. В нем около 100 квартир, однако в последние годы комплекс пустовал. Польский телеканал "Белсат" называет здание "закрытым комплексом".

"После распада Союза комплекс опустел. Но в интернете мы нашли ролик, в котором польский молодой человек обследовал здание. На видео видны газеты, документы и календари на стенах с начала 2000-х. Кто продолжал жить здесь, неизвестно. Но сейчас здание явно пустует, почти все стекла выбиты, дворовая территория выглядит неухоженной", — цитирует РБК сюжет телеканала.

Взаимная высылка дипломатов

Ранее Москва и Варшава "исходя из принципа взаимности" объявили персонами нон грата 45 дипломатов с каждой стороны. 23 марта посол РФ в Польше получил ноту о высылке 45 российских дипломатов по обвинению в разведывательной деятельности. Он назвал это решение безосновательным.

В качестве ответной меры Москва объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Они должны будут покинуть Россию до 13 апреля. В МИД РФ вызвали польского посла в Москве Кшиштофа Краевского, чтобы выразить решительный протест действиям польских властей.

"Послу заявлено, что [мы] расцениваем такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне", — указали в министерстве.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что решение властей РФ о высылке дипломатов не стало неожиданностью для Варшавы.

"Мы прекрасно понимали, что в отношениях между странами действует принцип взаимности", — сказал он.