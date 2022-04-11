В Польше изъяли российскую недвижимость в пользу украинцев

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский объявил, что 11 апреля городские власти получили доступ в жилой комплекс, в котором ранее жили советские дипломаты. Как сообщает RMF, здание планируют передать Украине.

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В доме, расположенном по адресу улица Собеского, дом 100, более ста квартир. В них жили сотрудники советского посольства во времена Польской Народной Республики (1944-1989 годы). RMF отмечает, что здание заброшено и требует ремонта.

2 марта посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что оснований ставить под сомнение права России на дипломатическую недвижимость в Варшаве нет. Он подчеркнул, что она была приобретена на законных основаниях.

Посол отмечал, что по международному праву объекты недвижимости, которые используются в дипломатических целях, неприкосновенны.

Утром 11 апреля перед зданием появились судебные приставы и представители городских властей, включая Тшасковского.

«Мы находимся на улице Собеского, как я и обещал, мы занимаем так называемый «центр шпионов» и постараемся передать его нашим украинским гостям», - заявил мэр.

Он отметил, что в первую очередь предстоит оценить состояние здания.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в ближайшие дни на здании может появиться украинский флаг.