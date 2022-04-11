В Варшаве сообщили об изъятии российской недвижимости

Власти Варшавы рассказали об изъятии российской недвижимости по адресу Собеского, 100, для последующей передачи украинской стороне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра польской столицы Рафала Тшасковского.

Варшавского мэра сопровождал посол Украины в Польше Андрей Дещица . Он заявил, что подал в МИД Польши просьбу, в которой выразил заинтересованность в долгосрочной аренде здания.

2 марта МИД Польши сообщил о начале процесса изъятия объектов недвижимости России в стране. В частности, это коснется здания школы при российском посольстве. В еще одном здании ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта. По мнению ведомства, два объекта недвижимости, которые будут изъяты в первую очередь, находятся во владении России незаконно.