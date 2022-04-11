«Победа Макрона обеспечена»: в РФ прокомментировали выборы во Франции

Политолог, ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с «Рамблером» прокомментировал результаты первого тура президентских выборов во Франции, дал прогноз касательно итогов второго тура, а также оценил перспективы дальнейших отношений Парижа и Москвы .

Французский президент Эммануэль Макрон после подсчёта 97% бюллетеней лидирует в первом туре президентских выборов с 27,6% голосов. На втором месте — Марин Ле Пен с 23,41% голосов. При этом в столичном регионе Франции первое место занял глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который уже не претендует на второй тур (30,24% голосов).