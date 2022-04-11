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9 минут назад

«Победа Макрона обеспечена»: в РФ прокомментировали выборы во Франции

Семён Капранов
Сергей Федоров эксперт

Политолог, ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с «Рамблером» прокомментировал результаты первого тура президентских выборов во Франции, дал прогноз касательно итогов второго тура, а также оценил перспективы дальнейших отношений Парижа и Москвы.

«Результаты первого тура выборов особых сенсаций не принесли. Как и ожидалось, лидерами стали действующий президент Франции Эммануэль Макрон, который набрал 27,6% голосов, и лидер крайне правых Марин Ле Пен, набравшая 23,41%. Разница между ними около 5 процентных пунктов. Они и поборются за кресло в Елисейском дворце 24 апреля. Определенной сенсацией можно считать то, что лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон получил очень хороший результат, проиграв Марин Ле Пен где-то полтора процента. Это тоже крупный успех, который, видимо, ему позволит рассчитывать на то, чтобы организовать свое движение, свою партию на парламентских выборах, которые состоятся в июне месяце, и получить в Национальном собрании Франции значительное количество кресел.

Большие потери понесли «Республиканцы», которые в начале избирательной кампании Валери Пекресс говорили о том, что она будет конкурентом Макрона во втором туре. Но она показала крайне слабый результат - получила всего 5%. Это вообще ничего.

Эрик Земмур, который был более правый, чем Марин Ле Пен, получил 7%, хотя осенью его рейтинг достигал чуть ли не 17%, он конкурировал с Марин Ле Пен.

Политическая сцена во Франции не поменялась, за кресло президента поборются лидер "Республики на марше" и лидер "Национального объединения". И сейчас с полной уверенностью можно сказать, что победа Макрона во втором туре обеспечена. Другое дело в том, с каким преимуществом. Если в 2017 году счет межу Макроном и Ле Пен был 66% на 34% в пользу Макрона, то в этом году эта разница будет менее существенная. По прогнозам, которые были перед первым туром, результаты второго тура были примерно 53% на 47% в пользу Макрона. Не исключено, что Макрон усилит разрыв. Потому что практически все лидеры формирований, которые участвовали в первом туре, но не прошли (во второй тур), призвали голосовать за Макрона, лишь бы преградить дорогу лидеру "Национального объединения". Это обеспечивает Макрону уверенную победу во втором туре.

На отношениях Франции и России победа Макрона особо не скажется, потому что Макрон будет продолжать свою политику, направленную, с одной стороны, на диалог с Москвой, с другой стороны, на жесткий диалог с отстаиванием интересов Европы, с введением новых санкций в случае обострения и эскалации военных действий на Украине. Тем более Макрон в первом полугодии этого года - руководитель Европы, так как Франция председательствует в Европейском совете, это такое полугодовое переходящее председательство. И Франция в настоящее время - запевала всех антироссийских санкций, пятый пакет которых ввели совсем недавно. Тем более Франция стала поставлять оружие на Украину. И не стоит думать, что эта политика как-то изменится. Поэтому в дальнейшем Макрон будет придерживаться позиции ведения диалога с Москвой, но диалога жесткого, с отстаиванием интересов коллективного Запада. Все будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ситуация на Украине и как скоро Россия сможет реализовать те цели спецоперации, которые ставил президент».
Сергей Федоров
Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Французский президент Эммануэль Макрон после подсчёта 97% бюллетеней лидирует в первом туре президентских выборов с 27,6% голосов. На втором месте — Марин Ле Пен с 23,41% голосов. При этом в столичном регионе Франции первое место занял глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который уже не претендует на второй тур (30,24% голосов).

В мире,Эрик Земмур,Валери Пекресс,Эммануэль Макрон,Сергей Федоров,Марин Ле Пен,Партия "Республиканцы",Европейский совет,РАН,
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