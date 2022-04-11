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45 минут назад

В Люксембурге предупредили ЕС о последствиях отказа от газа из России

Алиса Селезнёва

В Евросоюзе рассматривают эмбарго на поставки нефти и газа, однако такое решение может иметь непредвиденные последствия для Европы. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в понедельник по прибытии на встречу руководителей внешнеполитических ведомств государств - членов ЕС, передает ТАСС.

«По шестому пакету [санкций против России] ведутся дебаты. Мы должны сконцентрироваться также на двух вещах - дискуссии о газе и нефти», - подчеркнул Ассельборн.

Если будет принято решение отказаться от газа, то, по его словам, по промышленности Германии – мощнейшей экономики ЕС – будет нанесен удар.

Украина в полном объеме откажется от закупки газа из ЕС

«Это будет иметь последствия не только для Германии, но мы должны понимать, что это перекинется на всю Европу», - указал Ассельборн.

Ранее на прошлой неделе послами стран Европейского союза был одобрен пятый пакет санкций против России. Он предполагает, в частности, введение ограничений в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия намерена переориентировать поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе.

В мире,Видео,Жан Ассельборн,Дмитрий Песков,ЕС,
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