В Евросоюзе рассматривают эмбарго на поставки нефти и газа, однако такое решение может иметь непредвиденные последствия для Европы. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в понедельник по прибытии на встречу руководителей внешнеполитических ведомств государств - членов ЕС, передает ТАСС.

«По шестому пакету [санкций против России] ведутся дебаты. Мы должны сконцентрироваться также на двух вещах - дискуссии о газе и нефти», - подчеркнул Ассельборн.

Если будет принято решение отказаться от газа, то, по его словам, по промышленности Германии – мощнейшей экономики ЕС – будет нанесен удар.

«Это будет иметь последствия не только для Германии, но мы должны понимать, что это перекинется на всю Европу», - указал Ассельборн.

Ранее на прошлой неделе послами стран Европейского союза был одобрен пятый пакет санкций против России. Он предполагает, в частности, введение ограничений в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров.