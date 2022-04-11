Ньюйоркцы оценили запрет на русскую культуру

Зрители, пришедшие в «Метрополитен-опера» послушать «Евгений Онегин», разошлись во мнениях о том, нужно ли на фоне украинского кризиса смешивать политику и культуру. Их комментарии приводит РИА Новости.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции, которые коснулись в том числе и артистов. В частности, Нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера отменили выступления оперной певицы Анны Нетребко, а Карнеги-холл запретил участие в концертах дирижера Валерия Гергиева и солиста Дениса Мацуева.

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10 апреля в Метрополитен-опера прошел спектакль «Евгений Онегин» на музыку Петра Чайковского. Оперу пришли послушать как выходцы из России и Советского Союза, так и американские ценители русской классики, которые высказались о попытках ввести запрет на русскую культуру.

Запрет ряда западных площадок выступать российским дирижерам, пианистам и в целом людям искусства «за гранью рациональных и цивилизационных норм», заявила профессор Линда Милтон.

«Это нарушает абсолютно любое проявление свободы. Тем более, смешивать политику с искусством — это неприемлемо и напоминает фашистскую Германию», - заметила она.

Она выразила уверенность, что запрет на выступление людей искусства из России –«совершенно незаслуженная война».

Американка Дженн убеждена, что нельзя смешивать политику и культуру. Она подчеркнула, что любит Гергиева и очень разочарована отменой его концертов в Нью-Йорке. «Он прекрасен, он великий артист», — добавила она.

«Я не понимаю этого. Я не думаю, что искусство и политику нужно смешивать. И если есть артист или дирижер, который четко сказал что-то против защиты прав человека или что-то заслуживающее наказания, думаю, в таком случае справедливо не давать им выступать. Но неправильно вводить запрет как норму. Я не согласен», - заявил в свою очередь житель Нью-Йорка Джеймс Биарнс.

Однако не все пришедшие посмотреть спектакль согласились с этим мнением. В частности, один из зрителей отметил, что артисты, подобные Гергиеву и Нетребко, обязаны высказаться против действий России на Украине.

Другая зрительница, пожелавшая остаться неназванной, выразила мнение, что «если Нетребко хочет здесь петь, ей следовало бы» выразить сожаление в связи с действиями российских военных. «Думаю, это не следует разделять», - заметила она.