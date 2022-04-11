Ньюйоркцы оценили запрет на русскую культуру

Зрители, пришедшие в «Метрополитен-опера» послушать «Евгений Онегин», разошлись во мнениях о том, нужно ли на фоне украинского кризиса смешивать политику и культуру. Их комментарии приводит РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции, которые коснулись в том числе и артистов. В частности, Нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера отменили выступления оперной певицы Анны Нетребко, а Карнеги-холл запретил участие в концертах дирижера Валерия Гергиева и солиста Дениса Мацуева.
10 апреля в Метрополитен-опера прошел спектакль «Евгений Онегин» на музыку Петра Чайковского. Оперу пришли послушать как выходцы из России и Советского Союза, так и американские ценители русской классики, которые высказались о попытках ввести запрет на русскую культуру.
Запрет ряда западных площадок выступать российским дирижерам, пианистам и в целом людям искусства «за гранью рациональных и цивилизационных норм», заявила профессор Линда Милтон.
«Это нарушает абсолютно любое проявление свободы. Тем более, смешивать политику с искусством — это неприемлемо и напоминает фашистскую Германию», - заметила она.
Она выразила уверенность, что запрет на выступление людей искусства из России –«совершенно незаслуженная война».
Американка Дженн убеждена, что нельзя смешивать политику и культуру. Она подчеркнула, что любит Гергиева и очень разочарована отменой его концертов в Нью-Йорке. «Он прекрасен, он великий артист», — добавила она.
«Я не понимаю этого. Я не думаю, что искусство и политику нужно смешивать. И если есть артист или дирижер, который четко сказал что-то против защиты прав человека или что-то заслуживающее наказания, думаю, в таком случае справедливо не давать им выступать. Но неправильно вводить запрет как норму. Я не согласен», - заявил в свою очередь житель Нью-Йорка Джеймс Биарнс.
Однако не все пришедшие посмотреть спектакль согласились с этим мнением. В частности, один из зрителей отметил, что артисты, подобные Гергиеву и Нетребко, обязаны высказаться против действий России на Украине.
Другая зрительница, пожелавшая остаться неназванной, выразила мнение, что «если Нетребко хочет здесь петь, ей следовало бы» выразить сожаление в связи с действиями российских военных. «Думаю, это не следует разделять», - заметила она.
Ранее министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства. Так, после начала российской спецоперации на Украине из концерта Камерного оркестра «Амадеус» Польского радио, прошедшего 13 марта, убрали произведение Чайковского «Серенада для струнного оркестра op. 48».