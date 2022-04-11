Собравшиеся на площади в Цхинвале расходятся

Собравшиеся на главной площади Цхинвала в ожидании итогов выборов президента жители Южной Осетии расходятся, никаких нарушений правопорядка в ходе выборов не зафиксировано. Об этом сообщил ТАСС врио главы МВД Южной Осетии Мераб Пухаев.

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"Никаких нарушений правопорядка в ходе выборов не зафиксировано. Собравшиеся на площади люди, ожидавшие оглашения итогов, расходятся", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на главной площади Цхинвала собрались около 200 человек, чтобы узнать результаты выборов президента страны, которые проходили в воскресенье.

Выборы признаны состоявшимися, явка составила 82,07%. На высший государственный пост республики претендуют нынешний глава Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев. Ранее Бибилов и Гаглоев заявили, что оба выходят во второй тур выборов и продолжат борьбу за пост главы республики.