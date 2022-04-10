Опубликованы первые официальные данные по выборам во Франции

МВД Франции опубликовало первые официальные данные подсчета голосов на первом туре президентских выборов в стране. Согласно им, глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует с 27,8 процента голосов, действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает 26,2 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство внутренних дел уже признало голосование во Франции состоявшимся. По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени), явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.