Действующий президент Франции Эммануэль Макрон может столкнуться с серьезными трудностями в борьбе с кандидатом от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во втором туре выборов главы государства. Такое развитие событий предсказали эксперты Politico, проанализировав результаты первого тура.

По мнению издания, несмотря на то, что Макрону удалось опередить Ле Пен в первом туре, политика ждет гораздо более жесткое столкновение со своей соперницей во втором туре, чем наблюдалось на выборах президента Франции пять лет назад. В первую очередь это связано с тем, что Ле Пен может рассчитывать на поддержку избирателей, которые в ходе первого тура голосовали за других правых политиков — Эрика Земмура и Николя Дюпон-Эньяна.

В частности, основатель партии «Отвоевание» Земмур уже призвал своих сторонников голосовать за кандидата от «Национального объединения». Лидер партии «Вставай, Франция» Дюпон-Эньян также выразил готовность поддержать Ле Пен. Таким образом, отмечает Politico, во втором туре она может рассчитывать как минимум на 30 процентов голосов, отданных за нее и представителей других партий ультраправого блока в первом туре.

В то же время глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который в первом туре набрал почти 22 процента голосов и неожиданно занял третье место, хоть и призвал своих избирателей не голосовать за Ле Пен во втором туре, также не стал открыто поддерживать и Макрона. Согласно опросу, проведенному 10 апреля, около половины сторонников Меланшона не планируют приходить на избирательные участки во втором туре. Голоса оставшейся половины, как ожидается, разделятся между Макроном и Ле Пен. При этом, считает Politico, именно эти голоса будут играть ключевую роль в определении победителя выборов.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 97 процентов голосов, Макрон набрал 27,6 процента голосов избирателей, в то же время поддержку Ле Пен на выборах выразили 23,41 процента граждан. На третьем месте — Меланшон, набравший 21,9 процента голосов избирателей.