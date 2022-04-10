Латвия не впустила российские и белорусские грузовики

Агентство LETA со ссылкой на представителя Государственной службы доходов Андрея Вайварса сообщило, что свыше 150 фур с российскими и белорусскими номерами не были пропущены в Латвию к утру воскресенья. Причиной такого решения явились новые санкции со стороны Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.
«Сотрудники таможенного управления нашей службы запретили въезд в Латвию 152 грузовым автомашинам с российскими и белорусскими номерами», - рассказал Андрей Вайварс.
Он отметил, что, по всей видимости, водители не были своевременно проинформированы о том, что им с субботы запрещен въезд в Латвию. Вайварс добавил, что теперь информация должна была дойти до перевозчиков.
«Большинство водителей больше не пытаются пересечь границу», - уточнил он.
Журналисты агентства напомнили, что страны ЕС ввели с 8 апреля запрет на перевозки грузов по территории союза зарегистрированным в России и Белоруссии автомобилям.