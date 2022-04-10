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31 минуту назад

Макрон может столкнуться с неожиданной конкуренцией на выборах

Илья Родин

Бывший французский дипломат и журналист Ролан Юро заявил, что кандидат в президенты от левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон способен преподнести неожиданный сюрприз своим соперникам по президентской гонке. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно опросам, Меланшон рассчитывает только на 17% голосов, то есть находится на третьем месте после действующего президента Эммануэля Макрона (26%) и лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (25%). Но, по мнению эксперта, он может набрать намного больше голосов.

«У него может быть очень хороший результат. Он даже может выйти во второй тур», - отметил Ролан Юро.

Бывший дипломат полагает, что Меланшон с высокой долей вероятности сможет объединить вокруг себя всех левых.

«За ним могут последовать левые. Часть левых уже точно больше не хочет Макрона. А Марин Ле Пен Меланшону не помеха», - подчеркнул он.

Он считает, что глава «Непокоренной Франции» имеет высокие шансы выйти во второй тур и даже победить в нем. А в том случае, если ему не удастся выиграть, он может попросить свой электорат воздержаться от голосования, что косвенно поможет Ле Пен.

"Нынешняя кампания для Ле Пен — последняя"

Лидер французской партии «Народный республиканский союз», кандидат в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино заявил ранее, что эти президентские выборы станут последними для Марин Ле Пен.

В мире,Видео,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,
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