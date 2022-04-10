Бывший французский дипломат и журналист Ролан Юро заявил, что кандидат в президенты от левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон способен преподнести неожиданный сюрприз своим соперникам по президентской гонке. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно опросам, Меланшон рассчитывает только на 17% голосов, то есть находится на третьем месте после действующего президента Эммануэля Макрона (26%) и лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (25%). Но, по мнению эксперта, он может набрать намного больше голосов.

«У него может быть очень хороший результат. Он даже может выйти во второй тур», - отметил Ролан Юро.

Бывший дипломат полагает, что Меланшон с высокой долей вероятности сможет объединить вокруг себя всех левых.

«За ним могут последовать левые. Часть левых уже точно больше не хочет Макрона. А Марин Ле Пен Меланшону не помеха», - подчеркнул он.

Он считает, что глава «Непокоренной Франции» имеет высокие шансы выйти во второй тур и даже победить в нем. А в том случае, если ему не удастся выиграть, он может попросить свой электорат воздержаться от голосования, что косвенно поможет Ле Пен.