Хорватия потребовала сократить число российских дипломатов в стране

МИД Хорватии потребовал вывезти из страны часть сотрудников из состава российской дипмиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителей посольства России в стране.

Согласно данным хорватского информационного агентства HINA, персонал российского представительства будет сокращен на 24 человека: на 18 дипломатов и шесть сотрудников административно-технического отдела.

8 апреля сообщалось, что власти Японии объявили восемь российских дипломатов персонами нон грата. Решение коснулось сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио. Посол России в стране Михаил Галузин в свою очередь назвал это «контрпродуктивным решением» и отметил, что оно не останется без ответа.